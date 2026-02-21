Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je drugi dan u poseti Zaječarskom i Borskom okrugu, prilikom čega, između ostalog, izjavio da je obezbeđen novac za nastavak finansiranja brze saobraćajnice od Golupca do Brze Palanke i dodao da je za taj kraj neophodno da se dovede neki pogon koji bi mogao da zaposli što više ljudi, pre svega žene.

Kako je istakao, ta saobraćajnica će rešiti pitanja ne samo Kladova, već i Negotina i Majdanpeka, a donekla i Bora.

- Tada ćete do Beograda moći da stignete za manje od dva sata lagane i normalne vožnje. Mislim da je to važno ne samo zbog toga što ćete vi moći da stignete ili vaši prijatelji ili oni koji dolaze u obilazak Kladova i istočne Srbije, već pre svega to će značiti i novi signal i novi poziv i investitorima, onima koji hoće da otvore radna mesta- rekao je Vučić.

Dodao je da veruje da će to privući i deo građana Srbije iz inostranstva, onih koji su godinama radili u inostranstvu i stekli veliko znanje, a koji hoće da se vrate u svoju zemlju. Kada je reč o lokalnim putevima, Vučić je kazao da su urađene pripreme za put Vrbica - Rtkovo i dodao da se mora uraditi dva kilometra u Rtkovu.

1/22 Vidi galeriju Vučić razgovara sa meštanima Kladova Foto: Kurir

Rekonstrukcija Zdravstvenog centra

Vučić je najavio i da će se raditi rekonstrukcija Zdravstvenog centra, odnosno da se počinje sa radovima na tome.

- Ono što mislim da je posebno važno, to je da vidimo kako i na koji način da napravimo neki pogon, da možemo da zaposlimo ljude, naročito dame, jer to bi bio dobar signal za povratak ljudi iz inostranstva - kazao je Vučić.

Navodeći da je tvrđava Fetislam urađena lepo, Vučić je kazao da će to dalje doprinositi u budućnosti kada je reč o turizmu, odmah posle Ramske tvrđave, Golubačke tvrđave, Lepenskog vira.

- Verujem da moramo raditi na još sadržaja, ali Kladovo je toliko lepo i sportskih sadržaja koje smo nekada imali na boljem i višem nivou, sada moramo da rekonstruišemo, neke da dodamo i dalje da radimo na turističkoj usluzi. Ali najvažnije je da ljudi mogu da dobiju posao - kazao je.

Prema njegovim rečima, i Đerdap mora da se ponaša odgovornije što se tiče čuvanja i brige u infrastrukturi u mestima okolo.

- Verujem da ćemo imati priliku da uz veliku investiciju kakva je Đerdap 3 da se veliki novac ulije u Kladovo. Razgovaramo sa Rumunima o tome, razgovaramo sa Amerikancima, to su milijarde, milijarde evra ulaganja. Značajan deo tog novca završiće baš ovde u Kladovu, tako da će to biti nova era za Kladovo, nešto što će mnogo da znači za celu Srbiju, ali nešto što će da znači spas za ovaj kraj - istakao je Vučić.

Foto: Kurir

Zamolio je sve, bez obzira na političku pripadnost, da rade zajedno, da brinu zajedno i da gledaju kako da donose rešenja. Navodeći da je imao u Kladovu i sastanak sa ženama preduzetnicama, Vučić je naveo da je video ogromnu energiju, ogromnu želju da ljudi zarađuju i napreduju.

- Naravno da ima bezbroj problema, ali neko te ljude mora i da sasluša. Samo vas molim da slušate ljude - rekao je Vučić, obraćajući se predstavnicima lokalne samouprave.