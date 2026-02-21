Siniša Mali i Aleksandar Vučić obišli su crkvu u Klokočevcu, objavio je prvi potpredsednik Vlade na Instagramu
Rekostruisani Dom kulture, parterni prostor škole i crkve: Mali s predsednikom u Klokočevcu
- Obilazak crkve u Klokočevcu koja je posvećena svetom caru Konstantinu i carici Jeleni.
U Klokočevcu je u prethodnom periodu rekonstruisan Dom kulture, izgrađeno dečije igralište, postavljena nova javna rasveta, uređen parterni prostor pored osnovne škole i crkve sa pratećim objektima. Kao prioritetne projekte u selu, izdvojili smo vodovod i investiciono održavanje seoskih ulica.
Ponovo pokazujemo da nam je svako selo važno, kao i svaki građanin Srbije bez obzira u kom delu naše zemlje živi - napisao je Mali.
