 - Obilazak crkve u Klokočevcu koja je posvećena svetom caru Konstantinu i carici Jeleni.

U Klokočevcu je u prethodnom periodu rekonstruisan Dom kulture, izgrađeno dečije igralište, postavljena nova javna rasveta, uređen parterni prostor pored osnovne škole i crkve sa pratećim objektima. Kao prioritetne projekte u selu, izdvojili smo vodovod i investiciono održavanje seoskih ulica.

Ponovo pokazujemo da nam je svako selo važno, kao i svaki građanin Srbije bez obzira u kom delu naše zemlje živi - napisao je Mali.

