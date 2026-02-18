Upozorenje Siniše Malog: Ne nasedajte, u toku je velika internet prevara! Ministar hitno reagovao zbog lažne reklame sa njegovim likom koja kruži mrežama
Ministar finansija Siniša Mali upozorio je danas građane na pojavu lažnog sadržaja na društvenoj mreži Fejsbuk, gde se njegov lik koristi u svrhe promocije veb sajta koji nudi "jednostavnu zaradu velikog novca". Ministar je jasno poručio da nema nikakve veze sa spornom reklamom i zamolio građane da budu maksimalno oprezni kako ne bi postali žrtve sajber kriminalaca.
- Upozoravam građane da se na društvenoj mreži Fejsvpojavila reklama sa mojim likom za veb sajt preko koga se, navodno, može jednostavno i lako zaraditi veliki novac.
Reč je o internet prevari i molim građane da ne veruju u reklamu, ne koriste veb sajt i ne nasedaju na ove pokušaje da budu obmanjeni. Apelujem na sve da budu oprezni i ne koriste veb stranice, linkove ili sajtove koji obećavaju laku zaradu.
Zatražićemo od internacionalne platforme, preko koje je ova lažna reklama puštena, da se u najkraćem roku pomenuti sadržaj ukloni - napisao je ministar.
Kurir Biznis