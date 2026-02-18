Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali upozorio je danas građane na pojavu lažnog sadržaja na društvenoj mreži Fejsbuk, gde se njegov lik koristi u svrhe promocije veb sajta koji nudi "jednostavnu zaradu velikog novca". Ministar je jasno poručio da nema nikakve veze sa spornom reklamom i zamolio građane da budu maksimalno oprezni kako ne bi postali žrtve sajber kriminalaca.

- Upozoravam građane da se na društvenoj mreži Fejsvpojavila reklama sa mojim likom za veb sajt preko koga se, navodno, može jednostavno i lako zaraditi veliki novac.

Reč je o internet prevari i molim građane da ne veruju u reklamu, ne koriste veb sajt i ne nasedaju na ove pokušaje da budu obmanjeni. Apelujem na sve da budu oprezni i ne koriste veb stranice, linkove ili sajtove koji obećavaju laku zaradu.

Zatražićemo od internacionalne platforme, preko koje je ova lažna reklama puštena, da se u najkraćem roku pomenuti sadržaj ukloni - napisao je ministar.