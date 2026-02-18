Slušaj vest

U Holandiji počinje izgradnja prve fabrike održivog avionskog goriva U Delfzijlu počinje izgradnja prve holandske fabrike za proizvodnju održivog avionskog goriva (SAF), čime Holandija pravi značajan iskorak u dekarbonizaciji vazduhoplovnog sektora.

Projekat razvija kompanija SkyNRG, specijalizovana za razvoj i komercijalizaciju održivog avionskog goriva, među čijim suosnivačima i investitorima se nalazi i nacionalni avio-prevoznik Holandije, KLM Royal Dutch Airlines.

Fabrika, čiji je početak rada predviđen za 2028. godinu, imaće kapacitet proizvodnje od 100.000 tona SAF-a godišnje. Iako tokom leta SAF emituje sličnu količinu CO₂ kao kerozin, ukupne emisije tokom celog životnog ciklusa - od proizvodnje do sagorevanja - najmanje su 65 odsto niže u poređenju sa kerozinom.

Finansiranje projekta zatvoreno je uz podršku međunarodnog konzorcijuma investitora i banaka, čime su stvoreni uslovi za početak izgradnje. Dodatnu stabilnost investiciji daje dugoročni ugovor o otkupu goriva, kojim se KLM obavezao na kupovinu do 75.000 tona

SAF-a godišnje, što predstavlja oko dva procenta njegove ukupne potrošnje goriva.

Foto: KLM

Marjan Rintel, generalna direktorka KLM-a, ističe:

- Ponosni smo na partnerstvo sa kompanijom SkyNRG, gde smo, kao suosnivač i investitor, učestvovali u postavljanju temelja prve specijalizovane SAF fabrike u Holandiji. Ovaj projekat predstavlja konkretan korak ka ubrzanju proizvodnje održivog goriva i jačanju međunarodne pozicije Holandije u ovoj oblasti - rekao je on.

- SkyNRG je kompanija koja se od osnivanja 2009. fokusira na razvoj održivog avionskog goriva i tržišta koje ga podržava. Početak izgradnje fabrike u Delfzijlu pokazuje da je moguće realizovati velike projekte SAF-a u Evropi i potvrđuje ulogu privatnih investitora i avio-prevoznika u ubrzanju tranzicije ka održivijoj avijaciji - izjavio je Marten van Dajk (Maarten van Dijk) generalni direktor SkyNRG.

Holandija ima strateški plan da do 2030. godine dostigne 14 odsto udela održivog goriva u ukupnoj potrošnji avionskog goriva, što zahteva dalja ulaganja i tesnu saradnju države i industrije.