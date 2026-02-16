Slušaj vest

"Evo, vidite, nalazim se usred ničega", započeo je svoju ispovest mlađi Balkanac, gastarbajter iz regiona, koji je na Jutjubu želeo da ispriča svoju priču i pokaže kako i gde živi, posebno otkad ga je, kako kaže, "onaj naš zemo z.... kad ga je isterao iz stana jer mu je promenio brave, pa je morao hitno da pronađe bilo kakav smeštaj".

Tako se i obreo u nedođiji, u selu kod Minhena, u tako druželjubivom kraju da ni cimere koji iznajmljuju preostale sobe u istoj kući skoro da i ne poznaje.

- Sobu plaćam 550 evra, pa vi procenite vredi li to ili ne, veli gastarbajter koji na svom Jutjub kanalu Priče iz dijaspore pokazuje kako izgleda svakodnevni život gastarbajtera - samca i radnika u Nemačkoj.

Stanuje, veli, kod čoveka koji ima veliko imanje i ranč sa nekih 150 konja, razne pomoćne zgrade i kuću koju izdaje podstanarima i na kojima, kako on procenjuje, zaradi od 5.000 do 7.0000 evra mesečno?!

- Zapravo on ima dve kuće, u jednoj živi on s porodicom, a u drugoj podstanari, ima nas desetak...

Na snimku se vidi da se kuća nalazi usred ničega, svuda samo njive, dok se u daljini čuje i vidi auto-put.

- Evo, to je ta kuća, ima dva sprata... Tu su i dve garaže koje mi ne možemo da koristimo, naravno. Kuća ima podrum u kojem se nalaze tri veš-mašine i štrik za sušenje veša ali ja tu ne sušim jer je hladno i vlaga pa treba deset dana da osušiš jednu majicu...

- Kuhinja ko kuhinja, prostrana, ali ja tu moje suđe više ne držim otkad mi je neko ukrao tepsiju, prepričava gastarbajter svoje muke sa zajedničkim prostorijama od kojih je jedna i zajedničko kupatilo.

- Ne znam ko bi to uopšte krao, ali imaš svakakvih budala...

- Prozor na kupatilu stalno držim otvoren jer ima tu raznih mirisa a i on se otvara specijalno, priča on dok snima kako krovni prozor na kupatilu potkočuje motkom?!

A onda je na red došla i soba, pre sobičak u kojem se nalazi samo osnovno, jedan omanji ormar, najprostiji drveni krevet - samac, nalik dečijem, jedan prozor pod kojim su fotelja i jedna stolica, stočić i tranzistor jer televizora nema.

Nasred sobe je stub, greda, u koju je veli ujutru više puta lupio glavom. U ćošku pod kosim krovom je krevet na kom, kako kaže ne spava, jer dušek slegne i ostane samo drveni ram.

Zato je par dušeka prostreo na patos i tako spava a na krevetu drži stvari...