Nestabilna geopolitička situacija izazvana sveopštom tenzijom stavila je i investitore na tržištu pred svršen čin pa i oni sve manje dolaze do pametnih rešenja koji bi pozitivno uticali na njihovu zaradu. Nedavno pooštravanje tenzija između Amerike i Irana ponovo je podgrejalo već užarenu atmosferu na svetskom planu. Sukob ove dve države izbacilo je ponovo energente u prvi plan, što bi ovoga puta moglo da učesnicima na tržištu da donese i koristi. Sirova nafta i prirodni gas su ovih dana opet u prvom planu, ali se posebno jedna energetska kompanija nameće kao dobar izbor na tržištu u narednom periodu, a u pitanju je američka naftna I gasna kompanija Ševron. Pogledajte trenutne cene akcija velikih svetskihkompanija.

Kada posmatramo Ševron korporaciju, rezultati kompanije u poslednjih šest meseci govore više od reči. Ova kompanija beleži konstantan rast i mnogi stručnjaci predviđaju da će ovaj rast biti samo još veći. U odnosu na pre šest meseci cena akcije kompanije porasla je za čak preko 20%, dok je u odnosu na pre mesec dana taj rast oko 14%! Prethodnih dana kompanija i dalje beleži rast od oko 3% što nagoveštava uspesan period za ovu korporaciju u budućnosti. Ovakvi rezultati pokazuju stabilnost i prosperitet kao glavne odlike kompanije a događanja u budućnosti sigurno će ići još više u prilog ovoj kompaniji. Mnogi se još uvek nisu puno fokusirali na Ševron, ali ova američka kompanija trenutno je pravi dragulj na tržištu akcija. U vremenima kada je tržište veoma volatilno, a i stvari poput zlata i srebra postaju nesigurna investicija, kompanije poput Ševrona nude učesnicima na tržištu šansu da stvari preokrenu u svoju korist. Ševron raste iz dana u dan, pa i oni koji su već iskusni na tržištu ali i oni koji traže šansu za prvi ulazak ne bi trebali zanemariti ovu kompaniju. Naučite kako da trgujete potpuno besplatno na našojplatformi.

Za investitore u Srbiji koji traže balans između stabilnosti i potencijalnog rasta, akcije kompanije Ševron sve češće se izdvajaju kao racionalan izbor u neizvesnim vremenima. U Srbiji, brend Texaco za maziva i ulja, koja su deo portfolija Ševrona kroz njegovu diviziju Chevron Lubricants, distribuiraju se preko lokalnih partnera i ovlašćenih distributera, što znači da brand i njegovi proizvodi aktivno učestvuju u domaćem tržištu energetskih derivata i auto-industrije. Takođe, iako Ševron nije direktno učestvovao u vlasništvu ili upravljanju Rafinerijom u Pančevu, njegovi proizvodi i tehnologije (posebno kroz segment maziva i industrijskih rešenja) prisutni su na srpskom tržištu putem distributera i poslovnih partnera. Ovakvo prisustvo velikih međunarodnih energetskih kompanija i njihovih brendova u Srbiji pokazuje da domaće tržište ima značajan potencijal u energetskom, industrijskom i infrastrukturnom sektoru. Za srpske investitore, to predstavlja signal da ulaganja povezana sa energetikom, logistikom, industrijskim uslugama i saradnjom sa globalnim igračima mogu doneti dugoročnu stabilnost i priliku za rast, posebno u kontekstu regionalnog razvoja i modernizacije energetskih kapaciteta.

Isto tako, i tenzije na globalnom planu ponovo su stavile energetiku u fokus, a kompanije sa snažnim bilansima i dugom tradicijom sada dolaze do izražaja. Ševron se pokazao kao igrač koji ume da iskoristi visoke cene nafte, ali i da očuva stabilnost kada tržišta osciluju. Kontinuiran rast vrednosti akcija ukazuje na poverenje velikih investitora i dugoročnu strategiju kompanije. Za razliku od spekulativnih ulaganja, ovde govorimo o realnom sektoru koji ima ključnu ulogu u svetskoj ekonomiji. Upravo zato iskusni investitori diskretno premeštaju deo kapitala ka ovakvim kompanijama. U okruženju gde je važno donositi promišljene odluke, vredi se detaljnije upoznati sa opcijama koje već sada pokazuju snagu. Oni koji na vreme prepoznaju kvalitet često imaju prednost kada tržište napravi sledeći korak. Otvoritebesplatan demo nalog i započnite trgovanje.

U situaciji kada tržište stalno menja pravila igre, logično je okrenuti se kompanijama koje imaju iskustvo i snagu da izdrže pritisak. Ševron je upravo takav primer, jer iza sebe ima rezultate, a ispred sebe jasan pravac rasta. Energetski sektor ponovo je u centru pažnje i mnogi već traže način da se u to uključe bez nepotrebnog rizika. Ne mora sve da se desi preko noći, ali je važno biti na pravom mestu u pravo vreme. Zato nije loša ideja malo detaljnije pogledati kako ovakve kompanije funkcionišu i šta nude investitorima u periodima kada je veoma teško predvideti dalja kretanja tržišta. Često baš ovakvi koraci naprave razliku kada tržište krene u sledeću fazu a oni najbrži naviše i osete blagodeti dobre odluke. Iako se uvek savetuje pažljivo razmatranje svih opcija, kod Ševrona je sve jasno – to je kompanija o kojoj će itekako biti reči u budućnosti, a umesto da samo to posmatrate, budite i vi deo price i ostvarite profit čak i u vreme volatilnog tržišta. Registrujte se besplatno na fortrade platformu i započnite trgovanje.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.

