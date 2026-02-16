Slušaj vest

Od 1. oktobra 2025. godine domaćinstva i mali kupci utrošenu struju plaćaju skuplje - u proseku za 6,6 odsto.

Takođe, potrošači brže ulaze u takozvanu "crvenu tarifu" struje - čim pređu 1.200 kWh na mesečnom nivou, čime im se automatski kilovat sati obračunavaju po višim cenama. Granica između ove dve zone do sada je bila na 1.600 kWh.

Advokat, Nebojša Perović rekao je za Kurir televiziju objasnivši da mu je prošlog meseca stigao enorman račun za struju, a kako kaže, redovno je plaćao dugovanja:

Nebojša Perović Foto: Kurir Televizija

- Neko sam ko redovno izmiruje i plaća sve račune struje, ne samo struje, nego i svega ostalog. Za struju redovno se svaki račun plati, te su plaćeni i računi za oktobar, novembar i decembar, gde su sva ukupno tri računa za 2025. godinu iznosila 68.000 dinara. A onda je stigao račun za januar 2026. godine, koji iznosi 74.000 dinara. Dakle, za jedan mesec je veći račun nego za tri meseca. Potrošnja za januar 3000 kW, a za decembar 1600 kW. Znači, skoro duplo više - rekao je Perović za "Redakciju".

Objašnjava da je razlog visokog računa to što zaposleni u distribuciji nisu čitali struju na vreme:

- Za oktobar mesec je stigao račun 600 dinara. Iz razloga što se ne čita, onda se u jednom mesecu sve to nakupi, pa se onda uđe u onu višu tarifu crvene zone i onda budu tako veliki računi. Iz ovoga proističe samo sledeći zaključak: da onaj koji je pre određenog perioda ukinuo čitače struje, da je taj naneo veliku štetu građanima i da hitno mora da se vrate čitači struje u okviru elektrodistribucija i to bi uglavnom bili meštani koji su čitali struju i ne bi se dešavalo ovo što se dešava.

Smatra i da su crvene i plave zone kažnjavanje građana:

- Zaista je nezamislivo da ko više troši, više plaća. Naročito ako imamo u vidu zimske mesece, kada postoje ljudi kao što smo mi, koji nemamo centralno grejanje i prinuđeni smo da se grejemo na struju.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Redakcija" Branko Zrnić, elektro-mehaničar i Đorđe Ostojić, finansijski savetnik.

Prebačen iznos potrošnje

Zrnić naglašva da svaki građanin ponaosob mora da vodi računa o uštedi električne energije:

Branko Zrnić Foto: Kurir Televizija

- Došli smo u situaciju da mi moramo sami da dostavimo brojno stanje distribuciji, to je apsurndno. Može da se desi da oni od prethodne godine imaju neki iznos potrošnje, koji prebace i na ovaj. Tako da se desi velika razlika između zvanične i realne potrošnje. Mi kao građani moramo da uštedimo električnu energiju, da se urazumimo. Svako mora da štedi.

Rešenje

Ostojić kaže da se građani odmah obrate distribuciji ukoliko im stigne račun za struju od svega 1.000 dinara, a to je jedino pravo rešenje ukoliko februarski račun stigne mnogo manji. Te da građani putem aplikacije mogu sami dostaviti iznos:

- Svako ko vidi mali iznos, znači da brojilo nije očitano. Tada bi trebalo to da prijavimo i vidimo koje je stvarno stanje računa, kako bismo u narednom mesecu imali što manji iznos. Onda ulazimo u crvenu zonu, koja je najskuplja. Da li su ljudi koji popisuju brojila rešenje? Ne znam.

Takođe, mnogi stručnjaci savetuju i da su najveći potrošači električne energije bojleri, veš mašine i mašine za sudove koji bi trebali da se pale samo noću, po jeftinoj tarifi, koja počinje u 22h, a završava se u 06h.

Đorđe Ostojić Foto: Kurir Televizija

Hausmajstor Nemanja Milosavljević kaže da ne postoji više razlika u tome šta je isplativo a šta ne, kada cena može da se promeni u roku od mesec dana:

- Ja sam za to da biramo ono što oni nama ne mogu da isključe. Suština je da isplativost kod nas ne postoji, a suština je da imamo da se grejemo.

EVO KAKO DA FEBRUARSKI RAČUN ZA STRUJU BUDE MANJI! Građani u januaru plaćali i do 70.000 dinara za jedan mesec - ovo je caka kako da uštedite Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs