Slušaj vest

Stari zanati polako, ali siguno izumiru. U zanatskim radionicama, skoro da i nema mladih majstora, čime se dovodi u pitanje njihov opstanak.

Uprkos činjenici da su zanimanja poput pekara, mesara i mlekara među najtraženijima na tržištu rada i da nude pristojnu zaradu, interesovanje za te poslove u drastičnom je padu. ?

Gosti "Pulsa Srbije" koji su razgovarali na ovu temu bili su: Miloš Turinski iz Infostuda i Branko Zrnić, elektromehaničar:

Branko Zrnić Foto: Kurir Televizija

Nezainteresovanost za novo znanje

- Stekao sam takav utisak da mladi nisu spremni da se žrtvuju za neko novo znanje. Kada je čovek nezainteresovan, on ne zna ni šta da pita, ni šta da radi. Oni provedu neko vreme na poslu, ne radeći ništa, gledaju u telefone. Imao sam situaciju gde me je prijatelj zamolio da njegov sin radi sa mnom. Bio sam protiv toga, ali na kraju sam prihvatio - kaže Zrnić i dodaje:

- Rekao sam mu da ako već zna zanat, očisti prvo bojler svog oca. Oćeš da učiš ili nećeš da učiš? Doneo sam mu alat i objasnio mu gde je šta. Nacrtao sam mu šemu vezivanja bojlera i pomogao mu da očisti bojler. Kada smo sve završili rekao sam mu da ponovi proces, a on nije znao. Bio je nezainteresovan.

Internet - mesto brzog dolaska do novca

Turinski kaže da krivica nije na omladini, već na starijim generacijama koji su potcenili zanate:

- Svesni smo da imamo novu digitalnu generaciju koja je drugačije odrastala i mi smo krivi. Prvo što su dobili u ruku je telefon, tablet, laptop. Odrasli su kroz tehnologije i sa osvešćenošću da mogu da dođu brzo do novca preko interneta. Nisu društvene mreže za sve, ali postoji sada marketing na primer.

Miloš Turinski Foto: Kurir Televizija

- Dugi niz godina smo omalovažavali te zanete i nije bila stvarno tolika zarada. Mi ove poslove sada treba da promoviše, jer vlada visok deficid. Mora da radimo konstantno na svemu tome. Određena zanatska zanimanja su sada čak i videla perspektivu ovog posla, tako da su nam pisali i deca i roditelji. Treba da radimo i da pričamo o tome koliko su perspektivni i šta možemo da uradimo. Neki zanati će odumreti.

Turinski dodaje i da zanatlije na osnovu plate mogu da stanu rame uz rame sa programerima:

- Za vodoinstalatere se nudila plata i do 2000 evra i mogućnost stanovanja ako niste iz Beograda. Za električare je početna plata od 150.000, za buregčiju 180.000 dinara.

"VODOINSTALATERIMA I ELEKTRIČARIMA SE NUDI PLATA I DO 2000 EVRA!" Stari zanati u rangu sa programiranjem, Turinski: Mladi ne žele da se bave ovakvim poslovima! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs