Iako je raskinula saradnju zbog njegovih komentara poput – „vruća slika“ i „tvoj dečko ima sreće“ – sada mora da mu plati više od 1.000 evra.

Advokat (57) ju je zastupao u slučaju saobraćajne nesreće, ali je žena, nakon što je primila poruke koje su joj bile neprijatne i šokantne, odlučila da prekine saradnju i odbila da plati njegov honorar.

Ipak, Opštinski sud u Hanoveru presudio je da mora da mu isplati 1.052,18 evra.

Sudija je istakla da komentari poput advokatovih „nemaju mesta u profesionalnom odnosu“, ali i da raskid saradnje ne znači automatski gubitak prava na naknadu, jer nije utvrđeno da li je žena angažovala novog advokata.

Advokat se na sudu branio tvrdnjom da su poruke bile "prijateljskog karaktera“ i bez seksualne namere. Žena je, s druge strane, izjavila da je bila šokirana i da smatra njegovo ponašanje krajnje neprofesionalnim.

Presuda još nije pravosnažna, a žena ima pravo žalbe u roku od mesec dana.