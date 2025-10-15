Slušaj vest

Prošle godine rod smokve bio je bolji, a plodovi su dostigli su veličinu kruške i jabuke. Možda je ovogodišnji rod neznatno slabiji, ali i ove godine je rodila kapitalka.

Ono što je zbunilo Vranjance je cena ovog voća u marketima. Kao pravo blago jedna smokva prodaje se za 59,99 dinara. Računica je sledeća jedna smokva kapitalka u proseku ima gramažu od 50 grama pa bi u kilogram stalo 20 smokvi. Ako se na komad prodaje za 59,9 dinara onda bi kilogram smokvi bio 1.200 dinara. Međutim dobro je poznato koliko je smokva zdrava.

"Najzdravije su kad se pojedu u sirovom stanju. Ako se uzme u obzir da je ove godine voće premašilo sva očekivanja u visini cene, onda i ne čudi zašto je poskupela i smokva", ukazuju oni koji se bave voćarstvom.

Foto: Kurir.rs/T.S.

Navode da su prošle godine smokve zbog vremenskih prilika bile krupnije, kada je reč o ovoj sorti, ali su zato ove godine bile slađe po ukusu zbog jakog sunca.

"Cena zavisi od toga koliko je godina rodna. Ukoliko je rod veći cena je niža, to vam je zakon tržišta. Otuda i razlika u ceni. Zato je prošle godine jedan plod smokve prodavan za 40, a ove godine za 60 dinara“, objašnjavaju dobri poznavaoci proizvodnje voća.

Foto: Kurir.rs/T.S.

Kažu da smokve sazrevaju periodično i da se radi o primorskom voću. Pravilo je da smokva iz više razloga bude zaseđana u dvorištu, ali ispred kuće, da bude u zaklonu od severne strane.