Isplata će biti obavljena za nekoliko dana

Sada je, međutim, zvanično najavljeno da će Naftna industrija Srbije (NIS) isplatiti dividende za 2024. godinu.

Isplata dividende biće obavljena 22. oktobra, a iznos koji pripada akcionarima iznosi 28,18 dinara po akciji, u bruto vrednosti. Ukupan iznos koji će NIS isplatiti iznosi 4,59 milijardi dinara, što predstavlja 25 odsto neto dobiti kompanije za 2024. godinu.

Isplata se odnosi na sve akcionare osim onih za koje je u skladu s odlukom odbora direktora odložena isplata dividende – reč je o akcionarima koji se nalaze na tzv. SDN listi (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), koju objavljuje američka Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAC).

Akcionari koji nemaju aktivan račun finansijskih instrumenata – odnosno, čiji je račun ugašen u periodu od 10. juna do danas – moraju do 20. oktobra da dostave nove instrukcije za prijem sredstava.

Besplatne akcije i iznos koji građani dobijaju

Podsećamo, besplatne akcije NIS-a podeljene su početkom 2010. godine, kada je oko 4,8 miliona građana Srbije dobilo po pet akcija ove naftne kompanije. Na osnovu dosadašnjih isplata, od 2012. do danas, građani su po osnovu dividendi ukupno dobili oko 7.000 dinara.

Novac od dividende građani mogu da podignu na šalterima Pošte Srbije, uz ličnu kartu i jednostavnu izjavu da žele da preuzmu sredstva po osnovu dividende od besplatnih akcija. Oni koji nemaju račun otvoren u Pošti mogu novac da podignu u svojoj banci.

Podizanjem novca od dividende ne gubi se pravo na akcije, niti se gubi pravo na buduće dividende koje će NIS isplaćivati u narednim godinama.

Podizanjem novca od dividende ne gubi se pravo na akcije

Porez i rokovi

Na dividendu se obračunava porez od 15 odsto, što znači da će neto iznos koji građani dobiju biti nešto manji od navedenih 28,18 dinara po akciji.

Dan dividende, odnosno dan kada je utvrđen spisak akcionara koji imaju pravo na isplatu, bio je 10. jun 2024. godine. Akcionari koji su tog dana bili upisani u Centralni registar hartija od vrednosti automatski ostvaruju pravo na isplatu.

Ukratko, svi građani koji poseduju besplatne akcije NIS-a mogu da računaju na još jednu isplatu sredinom oktobra, a sve što im je potrebno za podizanje novca jeste lična karta i odlazak u Poštu Srbije ili svoju banku.