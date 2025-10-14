Slušaj vest

Kraljevo - Najširi i najmoderniji auto - put - Moravski koridor, saobraćajna žila kucavica centralne Srbije, brzim tempom napreduje ka zapadu naše zemlje i auto-putu Miloš Veliki. Kako je najavljeno trebalo bi da bude završen do 28. juna sledeće godine.

- Nakon završetka Moravskog koridora dosadašnja naplatna stanica u Preljini, na koju se sada ulazi na auto - put Miloš Veliki, se zatvara za saobraćaj, a nova izlazno - ulazna rampa nalaziće se oko kilometar dalje, preko puta Forverka. Tu je već počela izgradnja kompletne postavke novih izlazno - ulaznih portala, kažu za RINU u JP Putevi Srbije.

Dodaju da će se na tom mestu uključivati na auto - put i vozila koja dolaze iz pravca Čačka, Bulevarom Tanaska Rajića, ali i sva ostala vozila koja su izlazila na Ibarsku magistralu a zatim se uključivala na auto - put.

- Inače, do zatvaranja naplatne stanice u Preljini neće doći sve dok određeni građevinski radovi na spajanju Moravskog koridora i auto - puta na budu završeni, dodaju u JP Putevi Srbije.

Moravski koridor čitavom svojom trasom gradi se između tri Morave, povezuje tri upravna okruga i praktično pola miliona stanovnika naše zemlje i osim što će omogućiti brže i komfornije putovanje biće i dodatni impuls razvoju domaće privrede.