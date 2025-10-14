Slušaj vest

Otvaranje zimske sezone ove godine planirano je u Skijaškom centru Kopaonikod 4. do 7. decembra. Prvog dana ski-openinga skijanje će, kao i svake godine, biti besplatno, dok ostala tri dana openinga skijaše očekuje popust od 30 odsto na sve karte u okviru tog perioda, saopštila su Skijališta Srbije.

Cena ski pasa na Kopaoniku za novu sezonu još nisu objavljene, ali se ne očekuje veće poskupljenje u odnosu na prošlu 2024/2025. Odrasli su lane plaćali od 4.620 do 5.370 dinara dnevno, dok je cena za šest dana bila od 20.750 do 22.500 dinara. Poludnevna karta koštala je oko 3.440, dok se noćni ski pas plaćao od 2.880 do 3.500 dinara. Postoji i opcija karte „10 u sezoni” koja važi za 10 dana korišćenja ski centra, cena je prošle zime bila 35.250 dinara za odrasle.

Skijanje na Staroj planini i Zlatiboru je jeftinije, pa je tako jednodnevni ski pas za odrasle koštao od 2.880 do 3.120 za odrasle, dok su deca plaćala od 2.130 do 2.500 dinara.Šestodnevni ski pas za odrasle plaćao se od 11.250 do 12.000, a za decu je iznosio od 7.380 do 8.000 dinara.