MERAK PO PAPRENOJ CENI: Evo GDE će U REGIONU najveći udar na novčanik doživeti ljubitelji zimovanja! Šokiraće vas IZNOSI

Kopaonik i Jahorina najskuplji su zimski centri u državama regiona, sa cenama često i višim nego u znatno razvijenijim alpskim skijalištima.

Kada je reč o cenama, ''drugu ligu'', ali i kvalitet ponude, predvode kolašinska skijališta, a četvoročlanoj porodici potrebna je pozamašna svota novca za sedmodnevno zimovanje i skijanje u bilo kom centru Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Najveći udar na novčanik ljubitelji zimskih sportova doživeće plaćanjem ski-pasa i smeštaja.

foto: Zorana Jevtic

Srbija

Ako se gledaju cene koje važe ove sezone, spuštanje niz bele staze za sada će i dalje morati da ostane sport rezervisan za one sa dubljim novčanikom. I to često toliko dubljim, da bi za novac izdvojen za nedelju dana na Kopaoniku lako mogli da pronađu smeštaj i u nekom od ski centara u Austriji, Italiji ili Francuskoj.

Sedmodnevni ski-pas za naredni period, odnosno do 10. februara, na Kopaoniku košta 24.130 dinara, što je oko 200 evra za odrasle i 15.500, iliti oko 125 evra za decu.

Na Staroj planini i Torniku, odnosno Zlatiboru, cene su nešto niže i iznose 13.130 (oko 110 evra) za odrasle i 8.750 (nešto više od 70 evra) za decu. Pritom, svi stariji od 12 godina računaju se kao odrasli.

foto: RINA

To znači da je samo za propusnicu za skijanje jednoj tročlanoj porodici ove zime potrebno oko 64.000 dinara (više od 500 evra), ako planiraju da odmor provedu na Kopaoniku, odnosno 26.000 (više od 200 evra) za neku od druga dva najpopularnija skijališta.

Ko nema svoju opremu za skijanje, ne mora da brine, jer se svuda oprema može iznajmiti. Cene variraju, ali uz poseban porodični paket, oprema se može dobiti za 6.500 dinara (nešto više od 50 evra) za odrasle i 5.300 (oko 45 evra) za decu za nedelju dana. Za jednu tročlanu porodicu, to je još nekih 18.000 dinara (150 evra).

foto: Shutterstock

S druge strane, cene u hotelima bi se najbolje mogle opisati kao “svetske, a naše”, dok je privatni smeštaj povoljniji, ali drži korak.

U jednom od najluksuznijih hotela na Kopaoniku, tročlana porodica može iznajmiti standardnu dvokrevetnu sobu sa doručkom za šest noćenja za oko 200.000 dinara (oko 1.700 evra), dok je polupansion oko 230.000 (gotovo 2.000 evra). Ko je siguran da neće otkazivati aranžman, može proći jeftinije sa cenom polupansiona od 207.000 dinara (oko 1.900 evra). Do hotela se stiže sopstvenim automobilom, čije će parkiranje u garaži hotela koštati još 2.344 dinara dnevno (gotovo 20 evra).

foto: Shutterstock, Ilustracija

Kad se sve sabere, jedna porodica teško može da provede nedelju dana skijajući na nekoj od planina, a da ne potroši bar 60.000-70.000 dinara (500 do 600 evra) u najskromnijoj varijanti, ili, realnije, oko 100.000 dinara (oko 800 evra) za prosečan aranžman sa solidnim smeštajem. Kopaonik je izuzetak, za koji treba planirati više novca.

Sve ovo je bez troškova hrane i pića, kao i prevoza, što bi značilo da je potrebno još minimum 30.000 dinara (oko 250 evra) za jedno sedmodnevno porodično putovanje.

Crna Gora

Cene smeštaja u Kolašinu vrlo su raznolike, ali nisu značajnije menjane u odnosu na prošlu zimsku sezonu. U privatnom smeštaju, ''krevet'' se proteklih dana mogao naći i za 10 evra po osobi. Smeštaj u većini apartmana košta od 30 do 70 evra dnevno. Po toj ceni moguće je iznajmiti i manje kuće za odmor na periferiji grada.

foto: Youtube Printscreen

Polupansioni u nekoliko privatnih hotela su 60 i više evra. U napoznatijem kolašinskom hotelu, cena zimskog paketa iznosi od 84 evra po osobi za noć. Reč je o polupansionu, a odnosi se na dvokrevetnu sobu. Izvan tog paketa, cena polupansiona je 115 evra po osobi.

Najskuplja čorba je tri i po evra, a najskuplje jelo po narudžbi (juneći ramstek) 16 evra. Specijalitet kuće za dve osobe može da se nađe po prosečnoj ceni od 23 evra, dok su jela sa roštilja od 7 do 13 evra.

Bosna i Hercegovina

Skijaška sezona u Bosni i Hercegovini u većini centara započela je sredinom januara. Razlog zbog čega se kasnilo jeste natprosečno topli decembar, kao i prvih desetak dana ove godine

foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Od ove godine, na Jahorini imaju i svoje smeštajne kapacitete, odnosno 24 apartmana smeštena 100 metara od ski staze.

Dnevna karta na Jahorini u pred i post sezoni za odrasle košta 73 marke, u sredini sezone 79, a u “udarnom” delu 86 maraka (jedan evro su, i dalje, skoro dve marke).

Cene smeštaja po osobi kreću se od 115 do 765 maraka (za apartman do šest osoba). Kafa u ugostiteljskim objektima košta četiri do četiri i po marke, čaj pet, hamburger sa pomfritom 19, a porcija ćevapa sa pomfritom 21 marku.

foto: Janusz Pieńkowski / Panthermedia / Profimedia

Dnevna karta na Bjelašnici za odrasle košta 47 maraka (oko 23 evra), poludnevna 39, a noćno skijanje 30 maraka. Dnevna karta za decu do 12 godina je 30, a noćno skijanje 10, dok za decu od 13 do 18 godina dnevna karta košta 37 maraka, a noćno skijanje 25.

Cena kafe u ugostiteljskim objektima je 3-3,50 marke, a porcija ćevapa ide do 20 maraka (10 evra).

Ski-pas je 32, poludnevni 25 maraka, koliko košta i noćno skijanje.

Raspon cena noćenja u hotelima na Vlašiću kreće se od 98 do 465 maraka (apartman koji je za maksimalno šest osoba).

foto: Anadolija

Cene karata na Kupresu ostale su iste kao i prošle godine. Dnevna za odrasle je 40, poludnevna 28 maraka, dok je za decu dnevna karta 28, a poludnevna 23 marke.

Noćenje s doručkom u jednokrevetnoj sobi hotela je 126 maraka, a u apartmanu 260 (oko 130 evra).

Ski-centar Ravna planina nalazi se u naselju Gornje Pale. Dnevni ski-pas tamo je za odrasle 30, poludnevni 25, a za decu dnevni 25, a poludnevni 20 maraka, dok je noćno skijanje 25. Panoramska vožnja u Gondoli je 15 maraka.

foto: Promo

Noćenje u jednosobnom apartmanu koji prima do pet osoba je 390 maraka (oko 195 evra), a za dvosoban, koji prima do osam osoba 490 maraka (245 evra). U to je uračunat njihov doručak, parking mesto za vozilo i dnevni ski-pas za sve osobe tokom boravka.

