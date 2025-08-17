Slušaj vest

Reč je o pametnim toaletima, poznatim i kao "vošleti", koji koriste mlaz vode za intimnu higijenu i nude niz dodatnih funkcija, od sušenja toplim vazduhom do automatskog podizanja poklopca.

Ono što je nekada delovalo kao luksuzna egzotika rezervisana za daleki Istok, sada se ubrzano širi i na Zapadu. Prvo su se pojavili u luksuznim hotelima poput Mejfer hotela u Londonu, Park Hajat Pariz-Vendom i Marriot Siti Vest u Minhenu, a zatim i u privatnim domovima, restoranima i čak aerodromima.

Vošleti mogu uključivati niz naprednih funkcija Foto: Shutterstock

Pametni toaleti, odnosno vošleti, predstavljaju tehnološki naprednu verziju klasičnog bidea i koriste mlazove vode za čišćenje nakon nužde. Njihova upotreba promoviše se kao efikasnija, nežnija prema koži i znatno ekološki prihvatljivija alternativa tradicionalnom toalet papiru, koji je više od veka bio standard lične higijene u velikom delu sveta.

Iako njihova prisutnost u zapadnim zemljama još uvek nije masovna, interesovanje za ove uređaje raste zahvaljujući viralnim objavama na društvenim mrežama, sve većoj brizi za životnu sredinu i želji korisnika da pronađu rešenja koja su nežnija za osetljivu kožu.

Značajno smanjenje mikroorganizama

Vošleti mogu uključivati niz naprednih funkcija: kontrolu temperature vode, sušenje toplim vazduhom, automatsko otvaranje i zatvaranje poklopca. Njihova upotreba preporučuje se i iz medicinskih razloga, jer brojni stručnjaci i istraživanja navode da je upotreba vode daleko efikasnija od papira u uklanjanju bakterija i bioloških ostataka, kao i u prevenciji iritacija i infekcija, posebno kod osoba sa osetljivom kožom.

Novi trend iz Japana postaje hit u svetu Foto: Shutterstock

Jedno takvo istraživanje, objavljeno 2022. godine u časopisu Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development, pokazalo je da upotreba bidea značajno smanjuje prisustvo mikroorganizama nakon obavljanja velike nužde, u poređenju sa isključivim korišćenjem toalet papira.

Prepreka - visoka cena

Ipak, postoji niz prepreka za masovnu primenu ovih uređaja na Zapadu. Jedna od glavnih je cena. Osnovni modeli vošleta u Španiji i drugim delovima Evrope koštaju oko 1.200 evra, dok napredni, potpuno integrisani pametni toaleti dostižu cene između 3.000 i 7.000 evra. Pored toga, ugradnja često zahteva dodatne električne priključke i adaptaciju postojećeg kupatila.

Takođe, ne treba zanemariti ni kulturološke navike – duboko ukorenjena navika korišćenja toalet papira, kao i nepoznavanje funkcionisanja ovih uređaja, usporavaju prihvatanje promene.

Evro Foto: Shutterstock

U tom kontekstu, vošleti se predstavljaju kao održiva i higijenski superiorna alternativa.

Poreklo toalet papira

Inače, toalet papir u obliku u kojem ga danas poznajemo nastao je u Sjedinjenim Američkim Državama sredinom 19. veka. Džozef C. Gejeti ga je prvi put stavio na tržište 1857. godine u Njujorku pod imenom "Gayetty’s Medicated Paper". Bio je to papir od manilske konoplje, natopljen alojom, a reklamiran je kao lek za hemoroide. Na svakoj pojedinačnoj listi bila je odštampana oznaka imena njegovog pronalazača.

Kasnije, između 1870-ih i 1890-ih, pojavio se toalet papir u rolni, koji je zauvek promenio način održavanja lične higijene i postao svakodnevni standard u velikom delu sveta.

Ipak, sve češće se postavlja pitanje – da li je došlo vreme za novu revoluciju u kupatilu?