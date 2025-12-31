Slušaj vest

Privreda Gornjeg Milanovca oduvek je važila za jednu od najrazvijenijih u centralnoj Srbiji, a zahvaljujući snažnim kompanijama, tako je i danas. Posle privatizacija početkom 2000-ih, kada je mnogim građanima radno mesto izgubljeno, situacija se sada stabilizovala.

- Danas je opština Gornji Milanovac među vodećim u zemlji po prosečnim zaradama. Najviše me raduje činjenica da skoro 15.000 građana radi, bilo u industriji, bilo u javnom sektoru, što jasno pokazuje stepen razvoja opštine. Po visini plata, iz meseca u mesec dostižemo republički prosek. Neke kompanije isplaćuju prosečne zarade preko 100.000 dinara, dok su kod drugih nešto niže, što zavisi od delatnosti kojom se bave - rekao je predsednik opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević.

On dodaje da prisustvo 51 srednjeg i velikog preduzeća u Udruženju privrednika Gornjeg Milanovca dodatno potvrđuje razvijenost opštine.

- Već smo preduzeli određene korake za budućnost privrede. Pored izgradnje pristupne saobraćajnice, obezbedili smo prostor za novu industrijsku zonu koja polako dobija svoj oblik. Zemljište je već prometovano, izdate su građevinske dozvole i očekujemo da će već naredne godine novi privredni subjekti početi sa radom u opštini Gornji Milanovac - ističe Kovačević.

Nova industrijska zona nalazi se u Klatičevu, pored pristupne saobraćajnice, a za početak je opredeljeno 30 hektara. Za hladnjače su već izdate građevinske dozvole, a očekuje se dolazak novih kompanija.