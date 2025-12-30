Slušaj vest

Pored pojedinaca, lista najbogatijih porodica takođe privlači veliku pažnju.

Pet najbogatijih porodica na svetu su:

  • Walton (SAD)
  • Al Nahyan (UAE)
  • Al Thani (Katar)
  • Hermes (Francuska)
  • Koch (SAD)

Porodica Walton osnovala je Walmart, najveći maloprodajni lanac na svetu. Njihovo bogatstvo procenjuje se na preko 400 milijardi dolara.

Porodica Al Nahyan vlada u Abu Dabiju, najbogatijem emiratu UAE. Kontrolišu državne resurse i ključne industrije, a nafta je glavni izvor njihove imovine, koja je veća od 300 milijardi dolara.

Porodica Al Thani je vladajuća dinastija u Kataru. Njihovo bogatstvo procenjuje se na više od 170 milijardi dolara.

Porodica Hermes stekla je bogatstvo kroz luksuznu modnu industriju. Vrednost njihove imovine je oko 170 milijardi dolara.

Porodica Koch obogatila se u hemijskoj industriji i energetici, a njihovo bogatstvo iznosi približno 150 milijardi dolara.

Kurir Biznis/Telegraf/Klix

