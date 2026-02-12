Slušaj vest

Posle decenija napornog rada, penzija je na vidiku. Dani kada je penzija bila prepuštena državi, kakva god ona bila, sada su iza nas. Od novih penzionera se očekuje da budu informisani, da imaju plan i da budu odgovorni za svoje "zlatne godine".

Finansijski stručnjaci kažu da ako želite da prelazak sa rada na penziju bude bezbrižan, trebalo bi da donesete važne odluke i preduzmete ključne korake najmanje 10 godina pre penzije. Počnimo redom.

1. Razmislite o svojim penzionim ciljevima

Što ste bliži penziji, to je važnije da pređete sa sanjarenja na konkretno planiranje. Razmislite o tome kako želite da provedete svoje penzionerske dane. Da li planirate da putujete? Da li imate hobije ili kreativne projekte koje biste želeli da razvijete? Možda ih možete pretvoriti u novi posao koji će vam doneti radost i dodatni prihod? Koliko će sve to koštati? Pokušajte da budete što konkretniji.

Penzija nije samo zabava; ona takođe uključuje brigu o vašem zdravlju i dugoročnu negu. Zato razmislite o svojim zdravstvenim ciljevima i mogućim troškovima koji bi mogli nastati tokom godina.

2. Napravite plan prihoda i budžet za penziju

Kada postavite jasne ciljeve, napravite realan mesečni budžet. Istražite koliko će vam biti potrebno za stanovanje, zdravstvenu zaštitu, hranu i hobije, i uzmite u obzir inflaciju. Paralelno, razvijte plan prihoda za penziju. Zapišite sve moguće izvore prihoda, kao što su vaša osnovna penzija, penzijska štednja i dobrovoljni fondovi, kao i eventualni prihodi od zakupnine. Ako ste umetnik, pisac ili publicista, pokušajte da izračunate koliko ćete primati od autorskih honorara.

Iako imate još deceniju do penzije, nikada nije prerano da počnete sa planiranjem. Istraživanje različitih opcija za generisanje prihoda, kao što su penzije i investicioni računi, obezbediće gladak i stabilan prelaz.

3. Prilagodite raspodelu imovine

Kako se penzija približava, promene u raspodeli imovine postaju neizbežne. Neki stručnjaci savetuju da investicije postanu konzervativnije kako starite, dok drugi upozoravaju na važnost održavanja prinosa koji mogu da nadmaše inflaciju. Razmotrite strategiju koja odgovara vašim potrebama i vremenskom okviru.

Razmislite o novcu koji vam neće odmah trebati: kratkoročna sredstva možete držati u gotovini, sredstva potrebna u roku od nekoliko godina u obveznicama, a ona koja nećete uskoro koristiti u akcijama. Hrvatska već ima razvijenu zajednicu investitora koji već dobro zarađuju od ulaganja u akcije i fondove.

4. Rešite dugove sa visokim kamatama

Dugovi sa visokim kamatama predstavljaju najveću pretnju štednji. Ako imate kredite i kreditne kartice sa visokim kamatnim stopama, preporučljivo je da ih otplatite i rešite ih se što je pre moguće. Što se pre oslobodite dugova, više sredstava ćete moći da uložite u penzijsku štednju.

5. Maksimizirajte doprinose u penzione fondove

Povećajte ulaganja u dobrovoljne penzione fondove, posebno ako imate mogućnost da iskoristite podsticaje; bilo državne ili kompanijske. Ovo vam može obezbediti znatno veći penzioni fond, a samim tim i manje brige o finansijskoj održivosti u trećem dobu.

6. Razgovarajte sa partnerom o penzionim planovima

Istraživanja pokazuju da finansijsko planiranje može biti izazovna tema za mnoge parove. Neki supružnici možda nisu na istoj strani oko toga kako žele da provedu svoju penziju. Razgovarajte o planovima i prioritetima. Postavite ključna pitanja poput: Šta želimo da radimo u penziji? Šta nam je važno? Koje troškove ćemo morati da pokrijemo?