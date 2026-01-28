Slušaj vest

Ako imate manje od 15 godina radnog staža, suočavate se sa ozbiljnim problemom i velike su šanse da ostanete bez penzije. Jedan od osnovnih uslova za odlazak u penziju jeste najmanje 15 godina radnog staža. Prema poslednjoj analizi Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, čak 150.000 građana Srbije starijih od 65 godina nema pravo na penziju upravo zbog neispunjavanja ovog uslova.

Bilo da nisu radili uopšte ili ih poslodavac nije prijavio, da li su poreze i doprinose uplaćivali 10 godina ili samo 6 meseci, pravo na penziju nemaju, a novac koji su uplaćivali kroz državne namete im se ne vraća. Dakle, 15 godina radnog staža je neophodno, a jedina opcija za one koji imaju kraći radni vek je dobrovoljno penzijsko osiguranje.

Što se tiče starosne granice za penzionisanje, pored 15 godina staža, muškarci mogu ići u penziju sa 65 godina života, a žene od januara ove godine sa 64 godine. Bez obzira na pol, penziju je moguće ostvariti i sa 45 godina radnog staža, bez obzira na starosnu dob.

Šta ako imate 13 ili 14 godina radnog staža

Građani koji su radili godinu ili dve kraće od minimalnih 15 godina, ili su radili neprijavljeno, nemaju pravo na penziju. Ipak, postoji rešenje za one kojima do donje granice nedostaje najviše dve godine staža. Osobe sa 13 ili 14 godina radnog staža mogu zatražiti pomoć države putem Nacionalne službe za zapošljavanje.

U praksi, to znači da građanin sa 13 ili 14 godina radnog staža može biti evidentiran u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Tokom tog perioda prima mesečnu naknadu, a Služba uplaćuje poreze i doprinose. Nakon dve godine ili kraće, zavisno od toga koliko mu nedostaje do 15 godina, uslov je ispunjen i penzija je zagarantovana.

Uslovi za evidenciju

Da bi se osoba našla u ovoj evidenciji, postoje specifični uslovi. Potrebno je da su doprinosi za slučaj nezaposlenosti uplaćivani 12 meseci neprekidno ili 12 meseci sa prekidima, ali unutar perioda od 18 meseci. Takođe, važno je i zbog kog razloga je osoba napustila poslednje radno mesto. Evidencija je moguća ako je zaposleni bio tehnološki višak, ako je firma prestala da postoji, ako mu je istekao ugovor na neodređeno, a poslodavac ga nije produžio i slično. Međutim, ako je zaposleni sam dao otkaz, gubi pravo na ovu vrstu pomoći.

U svim ostalim slučajevima, građani Srbije nemaju pravo na penziju, čak ni minimalnu. To znači da, ukoliko je neko bio zaposlen 5, 10 ili 12 godina, iako mu je poslodavac uredno plaćao poreze i doprinose, država mu neće priznati to vreme za penziju. Nijedan dinar iz uplaćenih sredstava u PIO fond neće biti isplaćen ukoliko nije ispunjen minimalni staž od 15 godina.