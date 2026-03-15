Slušaj vest

Sa dolaskom prvih toplijih dana mnogi građani Srbije počinju da razmišljaju o osvežavanju svog doma. Međutim, trenutna situacija na tržištu pokazuje da su moleri već uveliko zauzeti, pa svi koji planiraju radove treba da računaju i na nešto više cene nego prethodnih godina.

Koliko košta krečenje po kvadratu

Cena osnovnog krečenja danas se u većini slučajeva kreće između 1,5 i 2 evra po kvadratnom metru. Prema rečima majstora, nekoliko faktora uticalo je na rast cena:

Rast cena materijala: Boje i ostali prateći materijali značajno su poskupeli.

Vrednovanje rada: Majstori danas više cene svoj rad, iskustvo i stručnost.

Nove tehnike: Sve veći broj savremenih dekorativnih tehnika koje klijenti traže zahteva dodatno vreme i veštinu, što utiče na konačnu cenu. Koja tehnika je najpovoljnija

Konačna cena radova u velikoj meri zavisi od vrste materijala koji se koristi, ali i od stanja samih zidova.

Poludisperzivne boje i dalje su najčešći i najpovoljniji izbor za prosečna domaćinstva. Nasuprot tome, akrilne boje su skuplja opcija, ne samo zbog cene samog materijala, već i zato što zahtevaju mnogo kvalitetniju i detaljniju pripremu zidova, što majstorima oduzima više vremena.

Krečenje ili tapete

Iako su tapete poslednjih godina ponovo u modi, većina građana i dalje se odlučuje za klasično krečenje. Kao glavne razloge navode:

Zdravlje: Smatra se da su zidovi koji su okrečeni "zdraviji" za boravak.

Održavanje: Krečene površine se jednostavnije održavaju, dok kod tapeta (osim kvalitetnijih od PVC-a) postoji veći rizik od cepanja i oštećenja. Žene u "muškom" zanatu donose preciznost

U svetu molerskih radova sve je primetniji i trend većeg uključivanja žena u posao koji je ranije uglavnom bio rezervisan za muškarce.

Iskustva onih koje su odlučile da nauče ovaj zanat pokazuju da žene često posvećuju više pažnje detaljima i uređenju enterijera, čime unose dodatnu preciznost u završne radove. Iako su se u početku suočavale sa predrasudama prilikom zapošljavanja, njihova upornost pokazuje da za kvalitetan rad ne postoje ograničenja.

Ukoliko planirate renoviranje, preporuka je da majstore rezervišete na vreme, jer potražnja za njihovim uslugama raste kako temperature postaju više.