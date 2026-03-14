Iako opšta stopa poreza na nasleđe i poklon iznosi 2,5 odsto, zakon predviđa određene izuzetke. Pojedine kategorije naslednika u potpunosti su oslobođene ovog poreza, dok drugi plaćaju umanjenu stopu.

U prvom naslednom redu, odnosno kada deca nasleđuju imovinu od roditelja, porez se ne plaća. Kada je reč o nasleđivanju između braće i sestara, primenjuje se poreska stopa od 1,5 odsto. Problem, međutim, može nastati u situacijama kada se naslednici odreknu svog dela nasledstva u korist drugog člana porodice, a da pritom nisu svesni da time nastaje poreska obaveza.

- Često iza pokojnika oca ostanu supružnik pokojnika, tj. majka i zajedničko dete i onda dete želeći da učini majci da se odrekne svega u njenu korist, zapravo samo uključi i poreski momenat. Odricanje deteta od nasleđa u korist majke je poklon deteta prema majci, a odnos deteta prema majci je drugi nasledni red i za to je potrebno platiti porez 1,5 odsto. Dakle, ako poklonite roditeljima nešto, očekujte i porez - objašnjava advokat Pekić.

Kako navodi, najjednostavnije rešenje je da majka i dete naslede imovinu u skladu sa zakonom, odnosno da svakome pripadne po polovina, jer se u tom slučaju porez ne plaća.

Druga mogućnost je da imovinu u celosti nasledi dete, dok se majci istovremeno ustanovi doživotno pravo plodouživanja. Ovaj pravni institut često se koristi jer omogućava majci da koristi imovinu do kraja života, bez dodatnih finansijskih obaveza.

Stručnjaci savetuju građanima da pre donošenja odluke o odricanju od nasledstva potraže pravni savet advokata, kako bi izbegli neplanirane poreske troškove.