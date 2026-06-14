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Nakon što budu završeni imovinsko-pravni postupci i isplaćen poslednji vlasnik, počeće rušenje objekta "Staklenac", na čijoj lokaciji će biti izgrađena buduća metro stanica "Trg republike". Putnici će do perona silaziti na dubinu od 33 metra, dok nadležni najavljuju da će radovi uključivati i arheološka istraživanja. Dolazak mašina za kopanje tunela očekuje se krajem septembra ili početkom oktobra.

Buduća stanica metroa na Trgu republike imaće tri podzemna nivoa i biće jedna od ključnih stanica na prvoj liniji beogradskog metroa.

- Njeni bočni betonski zidovi koji će držati samu stanicu su na dubini od 55 metara, a poslednja tačka gde će putnici silaziti je na dubini od 33 metra. Tako da će ovaj građevinski poduhvat podrazumevati nekih 100.000 kubika materijala u rastresitom stanju za odvoz sa ove parcele, što je nekih 5.000 kamiona - objašnjava gradski menadžer Miroslav Čučković.

Foto: Beograd.rs

Pre početka izgradnje neophodno je pripremiti teren. Buduća metro stanica biće smeštena na mestu gde se danas nalazi "Staklenac", objekat koji se smatra pretečom savremenih šoping centara, zbog čega je njegovo rušenje izvesno. U toku su pregovori sa vlasnicima lokala i prostora u ovom objektu.

- Mi smo preko šest milijardi dinara isplatili, što se tiče ekspropijacije. Nigde ni na jednom mestu nismo želeli da bilo šta bude protiv vlasnika. Uvek smo se trudili da izađemo u susret što se tiče zakonskih odredbi i mogućnosti da se cena isplati. Tako smo i ovde radili, s obzirom da gotovo polovina svih objekata je rešena - naglašava Čučković.

Po okončanju isplate poslednjeg vlasnika uslediće uklanjanje objekta, nakon čega će početi iskopavanja. Nadležni očekuju da će tokom radova biti pronađeni arheološki ostaci, pa će na lokaciji, pored izvođača, biti angažovani i arheolozi.

1/4 Vidi galeriju Kineske "krtice" Foto: Zhu Wei / Xinhua News / Profimedia, Shutterstock

Paralelno s tim, vrše se pripreme za dolazak takozvanih "krtica", mašina namenjenih kopanju metro tunela, koje bi ka Srbiji trebalo da krenu tokom jula.

- Mašine se sada spremaju, prolazi još neki tehnološki proces pripremanja. One sada moraju da se razmontiraju. Nije jednostavno razmontirati konstrukciju koja je dugačka preko 100 metara i ima 1.500 tona. Očekivan dolazak u Srbiju je kraj septembra, početak oktobra. Nadamo se da neće biti nekih problema u samom procesu transportovanja i da će one uspešno biti dovezene do luke na Dunavu u Srbiji i da ćemo na taj način moći da otpočnemo sledeći proces njihovog pripremanja za početak rada na kopanju tunela - navodi Andreja Mladenović, v. d. direktora JKP "Beogradski metro i voz".

Izgradnja metro sistema doneće i određene promene u organizaciji saobraćaja u pojedinim delovima grada. Izmene će uticati i na korisnike javnog prevoza i na vozače putničkih automobila, a nadležni poručuju da će građani na vreme biti obavešteni o svim saobraćajnim promenama.