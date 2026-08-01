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Baštenski nameštaj stoji napolju, pa se na njemu brzo nakupi prašina, nastanu fleke i tragovi vlage. Umesto skupih preparata, za čišćenje baštenskog nameštaja možete koristiti jednostavne sastojke koje već imate kod kuće i brzo mu vratiti svež izgled.

Krompir za metalni nameštaj

Na baštenskom nameštaju od metala vremenom se pojavljuje rđa. Pre pranja nameštaja prvo uklonite rđu.

Mesta na kojima se pojavila rđa istrljajte polovinama oljuštenog sirovog krompira ili polovinom limuna umočenom u so. Zatim nameštaj operite blagom sapunicom napravljenom od 4 litra vode i ¼ šolje deterdženta za sudove.

Dobro ga obrišite čistom krpom i ostavite da se osuši, a potom ga premažite sredstvom protiv rđe.

Nameštaj od ratana brišite penom

Da biste oprali nameštaj od ratana, u posudu sipajte vodu i nekoliko kapi deterdženta za sudove i napravite penu.

Mekom krpom uzmite penu, vodeći računa da se krpa ne nakvasi vodom, i prebrišite nameštaj. Nikako ga nemojte kvasiti, jer može da se ošteti.

Za udubljenja koja ne možete da očistite sunđerom koristite staru četkicu za zube.

Fleke uklonite tako što ćete četkicu umočiti u sapunjavu vodu i istrljati prljavo mesto. Kada završite, stavite nameštaj na sunce da se osuši.

Napukline na ratanu uklonićete tako što ćete zagrejati laneno ulje i mekom krpom namazati napuklo mesto.

Sirće za plastični nameštaj

Održavanje baštenskog nameštaja od plastike je jednostavno.

Za uklanjanje prljavštine sipajte šoljicu deterdženta za sudove u lavor sa toplom vodom, napravite sapunicu, umočite čistu krpu i obrišite nameštaj ili ga, po potrebi, oribajte četkom.

Ovako ćete ukloniti prljavštinu, fleke od insekata i hrane.

Ako je plastični nameštaj bele boje, zablistaće ukoliko ga oribate rastvorom od pola šolje sirćeta i dva litra vode.

Za uporne fleke sipajte sirće direktno na sunđer i istrljajte ih. Rupice i rezbarije očistite starom četkicom za zube.

Popravite pukotine

Drveni baštenski nameštaj je lakiran i zaštićen od uticaja spoljašnje sredine, pa je dovoljno samo da ga osvežite.

Prvo ga iščetkajte mekom četkom ili sunđerom kako biste uklonili prljavštinu, a zatim ga obrišite vlažnom krpom.

Ako je drvo ogrebano ili ispucalo, oštećeno mesto popravite tako što ćete na njega staviti mokar sunđer i ostaviti ga preko noći.