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U okviru Interreg IPA projekta Srbija-Hrvatska, vrednog milion i pet stotina hiljada evra na koji su zajedno konkurisali, Subotica i Osijek su od Evropske unije dobili sertifikate kao destinacije pogodne za porodični turizam.

Grad Subotica prva je turistička destinacija u Srbiji koja od 1. jula nosi titulu idealne destinacije za razvoj porodičnog turizma, a isto priznanje, na osnovu sertifikata "Family Welcome" Evropske unije, imaju ZOO vrt na Paliću i "Ergela Kelebija" kao turističke atrakcije.

- Kada govorimo o turističkim događajima koji su sertifikovani, to su: Dan Grada, "Subotički polumaraton", "Berbanski dani" i Prvomajski uranak na Paliću. Smeštaji koji su sertifikovani u okviru koncepta "Family Welcome" su: Vila "Majur" "Avlija kod Josipe", "Navigator" Palić i Hotel "Prezident". Time smo 11 subjekata na našoj teritoriji, uključujući i sam Grad Suboticu, sertifikovali i po tome smo "pioniri" u Srbiji" - istakla je Božidarka Golubović, direktorka Turističke organizacije Subotice.

U saradnji sa Turističkom organizacijom Subotice, delegacija turističkih i radnika iz ZOO vrta u Osijeku, bila je u uzvratnoj poseti ZOO vrtu na Paliću i "Ergeli Kelebija".

1/8 Vidi galeriju Subotica je idealna destinacija za porodice sa decom Foto: Kurir

Cilj je bio predstavljanje rezultata projekta "Majestic Zoo s" koji se sprovodi u okviru koncepta "Family Welcome", namenjenog unapređenju turističke ponude za porodice sa decom.

- U ZOO vrtu na Paliću, pre nekoliko meseci, sertifikovano je novo dečje igralište koje je time poslalo u zasluženu "penziju" 50-ogodišnje dečje igralište koje je bilo u centralnom delu zoološkog vrta. Pojačali smo i obrazovni kapacitet te otvorili i opremili učionicu na otvorenom. Ovih dana, otvara se i novi kompleks sa tri objekta za životinje koji smo nazvali "Baby zoom"- kaže Sonja Mandić, direktorka ZOO vrta na Paliću.

Ovim projektom veoma su zadovoljni i u ZOO vrtu u Osijeku.

- Zoološki vrt u Osijeku je, u okviru "Majestic Zoo s" napravio veliko "Slavonsko selo". U njegovom dvorištu nalazi se pet nastambi za domaće životinje. Tu smo nastanili konje, magarce, svinje, krave, patke, guske jer ih, nažalost, sve manje možemo viđeti u našim selima. To je i bio cilj ovog projekta - objašnjava Nikica Jukić, direktor ZOO vrta iz Osijeka.

Projekat "Majestic zoo s" realizovan je u okviru Interreg IPA projekta Prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska, vrednog milion i pet stotina hiljada evra.

Predstavljeni su i novi aranžmani kreirani u saradnji partnera iz Subotice i Osijeka koji povezuju najatraktivnije sadržaje dve destinacije sa ciljem jačanja turističke ponude i povećanjem broja posetilaca.