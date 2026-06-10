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Međunarodni sezonski voz na relaciji Bar - Subotica - Bar počeće da saobraća od subote,13. juna.

Prvi polazak zakazan je za 12. jun iz Subotice, potvrđeno je za Primorski portal iz Železničkog prevoza Crne Gore.

Međunarodni sezonski dnevni voz, 1130/1131 pod nazivom "Tara" saobraćaće do 14. septembra ove godine.

Voz će iz Bara polaziti u devet časova, iz Podgorice u 10 časova, dok je polazak iz Bijelog Polja predviđen u 12.52 časova.

Iz Subotice za Crnu Goru voz polazi u 8.04 časova, sa stanice Petrovaradin u 08:58, a sa stanice Beograd Centar u 09:45.

Tokom putovanja predviđeno je i presedanje u Bijelom Polju. Iz smera Subotice, Štadler vozovi "Srbijavoza" ulaze u zajedničku graničnu stanicu Bijelo Polje, gde se obavljaju granične procedure i presedanje putnika.

Iz pravca Bara, putnici se voze klasičnom kompozicijom sa klimatizovanim kolima za sedenje. Za putovanje dnevnim vozom obavezna je rezervacija mesta, koja košta tri evra.

Cene karata za pojedine relacije iznose: Bar - Beograd 23,80 evra, Bar - Novi Sad 26,80 evra, Bar - Subotica 30,40 evra, Podgorica - Beograd 21,60 evra, Podgorica - Novi Sad 24,60 evra, Podgorica - Subotica 28,20 evra.