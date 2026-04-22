Nemačke železnice (Deutsche Bahn, DB) razmatraju mogućnost uvođenja još jedne dnevne direktne linije između Berlina i Pariza od 2028. godine, zbog velike potražnje putnika.

- Voz ICE za Pariz je veliki uspeh, popunjenost je više od 80 odsto. Zato sada razgovaramo sa našim francuskim partnerom SNCF-om o mogućnosti uvođenja drugog voza između Berlina i Pariza tokom dana - rekao je Mihael Peterson (Michael Peterson), prenosi DPA pozivajući se na Berliner Zeitung.

Direktna železnička veza između ova dva glavna grada postoji od kraja 2024. godine.

- Na početku smo mislili da će, možda, polovina putnika prelaziti celu liniju. Međutim, u proseku 75 odsto putnika zaista putuje celu rutu - rekao je Peterson.

DB takođe planira da proširi saobraćaj ka Italiji, u saradnji sa italijanskom železnicom Trenitalia i Austrijskim saveznim železnicama (ÖBB).

- Cilj je da se 2027. započne sa linijama između Minhena, Milana i Rima. Nakon toga bi linije išle od Napulja ka Minhenu, a kasnije i dalje do Berlina - izjavio je menadžer.

Ukoliko planovi budu realizovani, od 2029. godine biće moguće putovati iz Berlina do Italije direktnom dnevnom linijom, bez presedanja. Kada je reč o Londonu, Peterson izražava sumnju.

Biće teško, kaže, pronaći praktično rešenje za carinske i bezbednosne kontrole.

- U pravcu Velike Britanije, te kontrole bi morale da se obave već u Berlinu, a zatim bi voz morao da ide bez prestanka do ostrva - navodi Peterson.