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Tržni centar Trg republike, godinama poznatiji kao Staklenac, izgrađen je krajem osamdesetih godina prošlog veka kao zamena za druge privremene objekte – metalne kioske koji su do 1988. godine bili na tom mestu.

Tada je rekonstruisano i Narodno pozorište, a sve uoči samita Pokreta nesvrstanih 1989. godine. Taj već skoro četiri decenije privremeni objekat u najužem centru grada godinama je "na staklenim nogama“. Njegovo uklanjanje u te nepune četiri decenije više puta je najavljivano – što zbog ranije planirane izgradnje opere i balete, a pre desetak godina i zbog gradnje multifunkcionalnog objekta kulture.

Na trasi metroa

Da je ovom privremenom objektu u staklenoj odori, po svemu sudeći, definitivno odzvonilo i da će za koji mesec završiti u šutu i u paramarčad, svedoči najava gradskog menadžera Miroslava Čučkovića, piše eKapija. Razlog za planirano uklanjanje Staklenca do kraja godine nije izgradnja ranije najavljivanog objekta kulture na njegovom mestu, već pripreme za konkretnije radove koje se tiču izgradnje metroa.

Kako je Čučković naveo, osim Staklenca, u okviru ovog posla, do kraja godine u planu je uklanjanje i Bajlonijeve pijace.

- Panorama Beograda će izgledati drugačije u narednim mesecima. Osim pomenutih objekata, biće uklonjen i veliki broj industrijskih objekata koji su u okruženju Pančevačkog mosta, jer će upravo na toj tački ući krtica iz tog pravca i krenuti ka Bajloniju i ka Trgu republike. Menja se uskoro i panorama Banovog brda. Neće više biti one pumpe na uglu Blagoja Parovića i Požeške, jer će i tu biti metro stanica. Takođe i park u tom delu grada će biti izmešten ka delu parka koji je sad neuređen, jer će i tu biti gradilište na područuju Banovog brda. Iz istih razloga biće zatvorena i Vodovodska, u dužini od 100 metara, na uglu sa Trgovačkom - naveo je Čučković.

Kako je naveo, ubrzo predstoji i zatvaranje Bulevara despota Stefana gde će doći treća krtica, ali ona koja je planirana za kopanje tunela od Savske do Dunavske padine. Predviđeno je da dve godine bude zatvoren ovaj bulevar, što bi okvirno trebalo da se desi u avgustu ove godine.

"Prva faza podrazumeva izgradnju saobraćajnica koje idu ka centru i iz pravca centra ka Pančevačkom mostu“, dodao je Čučković.

Sama mašina koja će kopati ući će pod zemlju u sredini bulevara i odatle će krenuti ka Ekonomskom fakultetu. Dodao je da će, kada tunel bude gotov, prema sadašnjim projekcijama, ispod zemlje to jest u njega biti prebačeno oko 30 linija javnog prevoza koje sada prolaze kroz, na primer, Francusku, Svetogorsku ili Makedonsku.

Kada je reč o krticama za metro, kako je kazao, za krticu koja će krenuti da kopa iz pravca Pančevačkog mosta, sprema se paking lista, s obzirom na to je reč o ogromnoj mašini, preko 1.500 tona.

Susret krtica kod Sajma

"Pakovaće se iz delova, pošto ima mnogo elektronike, mnogo osetljivih elemenata. Sam utovar mašine i njen transport od Kine do Konstance je nešto što će se dešavati u narednim nedeljama. Naš cilj je da ona bude isporučena do septembra“, kazao je on.

Planirano je, kako je rekao, da metro krtice, kada startuju, kopaju 550 dana iz svojih pravaca i da se "sretnu“ kod Sajma.

Sa Alstomom je, kako je dodao, ugovoreno da se kompozicije za metro rade dok traju građevinski radovi na prvoj liniji metroa. Trenutni plan je, kako je kazao, kada prva linija bude gotova da njeno testiranje traje oko šest meseci, ali ako struka bude rekla drugačije, odnosno ako bude bilo potrebno dodatno vreme, slediće se te instrukcije.

Što se tiče drugog kapitalnog projekta na čiju realizaciju Beograđani, poput metroa, čekaju decenijama, centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda, Čučković je najavio da će u toku leta u vezi i sa tim biti konkretnih pomaka.

„Komercijalni ugovor za izgradnju centralne fabrike za preradu otpadnih voda biće potpisan u toku ovog leta. Ugovor za izgradnju fabrike za preradnu otpadnih voda na području leve obale Dunava je već na snazi i to je nešto što bi trebalo da bude završeno u roku od 36 meseci“, kazao je on.