Slušaj vest

Gradski menadžer Miroslav Čučković izjavio je danas da će Beograd pokazati svoju najveću snagu u 2026. godini s obzirom na to da će građani u sledećoj godini moći da vide moćne radove na izgradnji metroa u Beogradu, prugu koja će povezati aerodrom Nikola Tesla i centar grada dalje ka EXPO i Obrenovcu, tri potpuno nova bulevara i potpuno novi most na mestu starog Savskog mosta.

Beograd motor razvoja Srbije

Čučković je istakao da su briga o ljudima, snaga Beograda da isporuči besplatan prevoz, besplatne vrtiće i besplatnu đačku pomoć, i vaučeri samo jedna od prilika koju će grad nastaviti da pruža i naredne godine.

- Ono što je najvažnije, to je sveukupni privredni rast Srbije koji zavisi od prestonice. Povećanje plata i penzija u celoj Srbiji, u zdravstvu, obrazovanju, sve je to u najvećoj meri proizvod beogradske privrede. Nadamo se da ćemo 2026. godinu moći da okarakterišemo kao jednu od najuspešnijih u istoriji našeg grada - poručio je on.

Foto: Kurir Televizija

Na pitanje šta je od svih planiranih projekata realno da se završi do EXPO 2027 a šta će ostati obećanje, Čučković je istakao da ništa ne ostaje pusto obećanje s obzirom na to da se sva konkretna dela već vide očima širom Beograda.

Kako je naveo, sa Brankovog mosta se mogu videti stubovi novog srpskog mosta i konstrukcija koja je stigla iz Kine, a koja će imati prepoznatljiv luk po kom su Beograđani pamtili panoramu grada.

- Videćete završenu prugu od centra Beograda do aerodroma, od aerodroma do EXPO, videćete u potpunosti sve završene objekte na EXPO, isporučene paviljone, tri nova bulevara, još mnogo novih tramvaja na ulicama. Sve ono što ne budemo uspeli da završimo u 2026, videćete u 2027. a to su metro stanice, velike mašine iz Kine koje rade podzemne instalacije i prugu za metro, nove kompozicije za železnicu, 100 novih električnih autobusa, kao i obnovljene vrtiće i škole- izjavio je on.

Savski most

Govoreći o izgradnji novog Savskog mosta i saobraćajnom potencijalu novog mosta na Savi, Čučković je rekao da će novi most biti 38 metara širine, što će građanima omogućiti da ne čekaju da tramvaj siđe sa mosta kako bi se popeli, s obzirom na to da će imati potpuno nezavisne tramvajske šine u odnosu na drumski saobraćaj, koji će na novom mostu ići u četiri trake.

Prema njegovim rečima, 2026. godina će biti karakteristična po tome što počinje izgradnja novog tunela od Despota Stefana ka Ekonomskom fakultetu, koji će biti "mala saobraćajna kičma" Beograda, a povezaće Karaburmu, Mirijevo, Višnjičku Banju, levu obalu sa Zemunom, Novim Beogradom u dužini od dva kilometra.

Foto: Screenshot RTS

- Dva stuba novog mosta su u vodi, ostali su na zemlji i trenutno se izlivaju. Njegovi stubovi će se videti tokom sledeće godine kao i njegov prepoznatljiv izgled u obliku luka. Njegova čelična konstrukcija je sedam hiljada tona, montiraće se na ta dva stuba u vodi, koji će biti razmaka 166 metara. Novi most će biti viši u odnosu na stari, što će omogućiti veći kapacitet reke Save, pristup međunarodnim kruzerima - objasnio je Čučković.

Foto: Petar Aleksić

Napomenuo je da je preduslov za to bila jaka aktivnost gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da se priobalni deo u potpunosti očisti kako bi ljudi sa novobeogradske obale mogli da vide sve lepote Kalemegdana i čistinu reke.

Čučković je poručio da se nada da će politička situacija krajem 2026. godine biti takva da se građani ponovo raduju glamuroznoj Novoj godini kakvu Beograđani i zaslužuju, i da to bude kruna uspešnog rada tokom cele naredne godine.

Uskoro stižu krtice za metro

Odgovarajući na pitanje kada će “krtice” za metro početi sa kopanjem i gde će građani moći da vide prve metro stanice, Čučković je rekao da te mašine dolaze u Beograd u prvoj polovini naredne godine

Kako je objasnio, "krtice" imaju svoja dva lansirna mesta - jedno kod Pančevačkog mosta koje je u potpunosti očišćeno, i drugo u Železniku, oba površine jednog stadiona kako bi ta grandiozna mašina mogla da stane i krene sa kopanjem.

- Prva metro stanica će biti u Trgovačkoj ulici u Žarkovu, druga na uglu Požeške ulice i Blagoja Parovića, treća je Banovo brdo park i četvrta je Ada mol iz tog pravca. Danas se mogu videti radovi i priprema za izgradnju metro stanice Mostarska petlja, Bajlonijeva pijaca i pripreme za uklanjanje Staklenca na Trgu republike, jer će to biti tačka na kojoj će biti metro stanica u centru, uz Skadarliju - naveo je on.