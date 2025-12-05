Slušaj vest

Na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope, na mestu gde će 2027. godine biti održana Međunarodna specijalizovana izložba "Ekspo", radovi teku prema planu. Posle izložbe, prostor "Ekspa" biće lokacija na koju se seli Beogradski sajam.

Kroz šumu kranova svakodnevno se probija 3.800 radnika i više od 400 građevinskih mašina, na najvećem gradilištu u zemlji, gde se intenzivno gradi nacionalni stadion i prostor gde će 2027. godine biti paviljoni zemalja učesnica specijalizovane izložbe „Ekspo“. Nadležni kažu – sve se izvodi prema planiranoj dinamici.

Foto: Printscreen/RT

"Treba jednovremeno organizovati dovod opreme, materijala i sinhronizovati sve grupe aktivnosti na način da ne bude sudaranja, da se hale rade. I zbog toga je hala broj 2 ovde, ona je već pod krovom, u nekim drugim to nije slučaj. Sve to da bi, takođe, neke druge aktivnosti poput takozvanih MEP instalacija, odnosno mašinskih, elektro i hidro instalacija, mogli da započnemo", ističe Boris Bjelica, v. d. direktora Građevinske direkcije Srbije.

Posle specijalizovane izložbe, "Ekspo" ostaje prostor na koji će se preseliti Beogradski sajam.

Novi i moderan kompleks činiće sedam sajamskih hala, ukupne veličine 140.000 metara kvadratnih.

Buduća glavna hala – hala broj 5 – biće viša za tri metra u odnosu na ostale, tačnije 13 metara, mesto budućih najvećih domaćih i međunarodnih sajamskih dešavanja.

Foto: Printscreen/RTS

Prvi sajam Beograd je dobio 1937. godine, na inicijativu tadašnjih industrijalaca, i to na levoj obali Save, gde je sada Staro sajmište. Tokom Drugog svetskog rata taj prostor je postao koncentracioni logor.

Drugi sajam, na desnoj obali Save, Beograd je dobio 1957. godine, gde se i danas nalazi. Zanimljiva je igra brojevima, jer će upravo 2027. godine Beograd dobiti novi sajam.

Bolje saobraćajne veze i pristup za sve vidove transporta

Jedna je od glavnih karakteristika nove lokacije Beogradskog sajma jesu bolje saobraćajne veze i pristup za sve vidove transporta.

Od aerodroma je udaljen svega šest kilometara, biće povezan železnicom, a osim blizine autoputa i obilaznice oko Beograda, gradi se i pristan na Savi za dolazak brodovima.

"Ono što nama veoma odgovara i što nam daje velike mogućnosti je da će sam zatvoreni i izložbeni prostor biti povećan za oko 70 odsto, a otvoreni za oko 50 odsto. Sam novi sajam će biti opremljen najsavremenijim tehničkim i tehnološkim sistemima koji će omogućiti mnogo bolje poslovanje, poslovanje na savremenom nivou", objašnjava Ljuba Stambolić, savetnica za komercijalne poslove Beogradskog sajma.

Direktor "Ekspa" Danilo Jerinić naglašava da će Beograd dobiti potpuno nov, moderan prostor koji će u potpunosti biti spreman da u budućnosti, pored "Ekspa", primi i druge velike svetske događaje.

"Jer, vi kada se kandidatujete za bilo koje događaje, vi dobijete listu šta je to što vaš prostor mora da ispuni, koje su to karakteristike – od veličine do IT tehnologija, pristupa, logistike i svega, akreditacija, ulaza", napominje Jerinić.

Angažovano više od 100 IT stručnjaka

Beogradski sajam moći će da ugosti više od 150.000 posetilaca dnevno na novoj adresi. Na realizaciji projekta modernih hala i razvoju 270 različitih sistema i podsistema angažovano je više od 100 IT stručnjaka.

"Uticaj na poslovanje će biti direktan, pozitivan, to je nedvosmisleno, jer će se moći održavati događaji iz svih segmenata razvoja našeg društva, koji će dobiti potpuno novu, inovacionu, najsavremeniju platformu za razmenu svih informacija, naravno, svih i inovacija, a sve će to služiti za dobrobit svakog pojedinca", ukazuje Ljuba Stambolić.

Danilo Jerinić konstatuje da je, kada napravite Ekspo, on preporuka sam po sebi.

"Potencijalno, mi možemo da organizujemo i veb samit, možemo da organizujemo i KOP, neki budući samit svetskih lidera. Možemo da napravimo neke velike sajmove iz Kine u budućnosti, jer mislim da Kina polako dolazi u Evropu i osvaja Evropu svojim proizvodima i uslugama u budućnosti", kaže Jerinić.

U okviru kompleksa "Ekspo", gde će biti budući Beogradski sajam, gradi se osam saobraćajnica dugih gotovo 12 kilometara, 10.000 parking mesta, a do kraja ove godine najavljen je završetak radova na prvim stanovima u stambenom kompleksu koji čini 11 zgrada sa 1.500 stambenih jedinica.