Neradni dani, spoj verskih praznika, državnih praznika i vikenda otvara vrata za čak dva produžena odmora u razmaku od svega par nedelja.

Vaskršnji praznici: Četiri dana za beg iz grada

Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, pravoslavni Uskrs 2026. godine pada u nedelju, 12. aprila.

Zakon o državnim i drugim praznicima predviđa da neradni dani počinju već od Velikog petka, 10. aprila, i traju sve do ponedeljka, 13. aprila.

Ovaj četvorodnevni mini-odmor idealan je za posetu domaćim planinama ili banjama. Tradicionalno, najveće interesovanje vlada za Zlatibor, zbog spoja čistog vazduha i autentične trpeze, kao i za Frušku goru, koja turistima nudi jedinstvenu kombinaciju vinskih puteva i obilaska manastira.

Za one koji preferiraju gradski ambijent, Novi Sad i Niš nude poseban doživljaj kroz šetnje starim jezgrima i posetu hramovima.

Prvi maj na "tri dana"

Svega dve nedelje nakon vaskršnjih praznika, stiže i Praznik rada. U 2026. godini, 1. maj pada u petak, što automatski formira produženi vikend od tri neradna dana, zaključno sa nedeljom, 3. majem.

Ovo je tradicionalni termin za prvomajske uranke i boravak u prirodi. Kao najtraženije destinacije izdvajaju se:

Nacionalni park Tara: Za ljubitelje netaknute prirode i spektakularnih vidikovaca.

Đerdapska klisura: Savršen spoj reke, planina i bogate istorije.

Beograd i Novi Sad: Za one koji traže bogat kulturni program i gastronomske festivale pored reka.

Savet plus: Rezervišite na vreme i birajte "bliske" destinacije

S obzirom na to da su april i maj meseci kada je priroda u punom cvatu, a domaći turizam u ekspanziji, stručnjaci savetuju da se smeštaj rezerviše znatno ranije, jer su ovi termini među najtraženijima u godini.

Da biste maksimalno iskoristili slobodne dane bez gubljenja previše vremena u putu, preporuka je da birate destinacije koje su udaljene do dva sata vožnje od vašeg mesta stanovanja.

Srbija obiluje skrivenim oazama i etno domaćinstvima koja nude domaće specijalitete poput jagnjetine pod sačem i lokalnih vina, što garantuje kvalitetan odmor i autentičan doživljaj tradicije.