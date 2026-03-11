Slušaj vest

Beli pesak, tirkizno more i luksuzni bungalovi na vodi, za mnoge su Maldivi sinonim za odmor iz snova, ali i destinacija rezervisana za one sa dubljim džepom.

Ipak, srpska influenserka i solo putnica Ruža Milivojević pokazala je da postoji i drugačiji način.

Ruža trenutno provodi čitave četiri nedelje na Maldivima bez ikakvih troškova za smeštaj i hranu, zahvaljujući volontiranju. Njena objava na TikToku brzo je postala viralna i izazvala brojne reakcije - od oduševljenja do skepticizma.

Kako funkcioniše volontiranje na Maldivima

U jednom od svojih videa, Ruža je objasnila da je do ove prilike došla preko međunarodne platforme Worldpackers, koja povezuje putnike sa domaćinima širom sveta.

- Prvo se pridružiš platformi Worldpackers, pronađeš mesto gde želiš da volontiraš, prijaviš se i dođeš - rekla je u videu na TikToku.

Koncept je jednostavan: nekoliko sati rada dnevno u zamenu za smeštaj i obroke. U njenom slučaju - čak tri obroka dnevno.

Poslovi se razlikuju u zavisnosti od domaćina. Najčešće je reč o radu u hostelu (recepcija, organizacija aktivnosti, pomoć gostima), ali i o angažmanima na farmama, u nevladinim organizacijama ili edukativnim projektima.

Da li je zaista „sve besplatno“

Kao i svaka viralna priča, i ova je izazvala podeljena mišljenja.

Na komentar jednog korisnika da „ništa na svetu nije besplatno“, Ruža je odgovorila iskreno - boravak plaća svojim vremenom i radom. Naglašava da ovaj koncept nije za svakoga.

Jedna tiktokerka je u komentarima napisala:

- Ali zato radiš po ceo dan... Bila, videla i otišla. Najlepše je kad platiš... i uživaš.

Na optužbe da radi od jutra do mraka, Ruža se našalila:

- Bukvalno blejim po ceo dan, hahahahah... Ujutru malo ekskurzija, uveče malo u restoranu.

Njena verzija „radnog dana“ očigledno se značajno razlikuje od onoga što mnogi zamišljaju.

Na šta obratiti pažnju pre odlaska

Iskustva na platformama poput Worldpackers mogu znatno varirati. Konačnu odluku uvek donosi domaćin, a ponude se pretražuju prema lokaciji, dužini boravka i vrsti angažmana.

Iskusni putnici savetuju da se pažljivo čitaju recenzije prethodnih volontera, jer se kvalitet smeštaja, bezbednost i obim posla mogu značajno razlikovati.

Da li je ovo pravi način da obiđete svet

Za one koji žele da uštede, upoznaju lokalnu kulturu i ne smeta im da rade nekoliko sati dnevno - volontiranje može biti odlična prilika.

Za one koji žele isključivo luksuz i potpuni odmor bez obaveza, klasični turistički aranžmani i dalje ostaju sigurnija, ali znatno skuplja opcija.

Jedno je sigurno - Ružina priča pokazuje da putovanje na Maldive bez velikog budžeta nije nemoguća misija.