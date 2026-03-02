Slušaj vest

Osam stručnih, fokusiranih radionica u oblastima investiranja, marketinga, veštačke inteligencije, medijske vidljivosti, poreskih olakšica i liderstva biće deo ovogodišnje Konferencije Biznis priče, koja će biti održana 2. i 3. aprila u Vrnjačkoj Banji, u hotelu Zepter. Radionice donose praktično znanje i umrežavanje, pa je broj učesnika ograničen na 60. Na konferenciji Biznis priče ove godine očekuje se oko 3.000 učesnika i učesnica za dva dana, više od 20 predavanja domaćih i svetskih lidera i liderki, aplikacija za umrežavanje i dve Dance & Connect žurke. Ulaznice za konferenciju dostupne su za rezervisanje na sajtu konferencija.biznisprice.com. Moguće je uživo i online praćenje događaja.

Sada već tradicionalno okupljanje „Biznis priče“ posvećeno je razvoju i unapređivanju poslovanja, alatima i resursima potrebnim za to. Ove godine stavljen je još veći fokus na konkretna znanja i veštine koje posetioci mogu odmah da primene, uz uvide koji menjaju perspektivu.

Ahritektura profitabilnih Meta Ads kampanja

O tome kako realizovati uspešne Meta Ads kampanje na radionici znanja će podeliti Željko Janković, osnivač Škole oglašavanja i agencije za digitalni marketing Real Media Factory. Oglašavanje kroz Meta Ads i edukacija su njegov način da napravi razliku u nečijoj prodaji, biznisu i životu. Kako – otkriće učesnicima konferencije.

Kako da vaš biznis osvoji medijski prostor?

Odgovor na ovo pitanje na radionici daće Jasmina Koprivica, iskusna menadžerka i liderka u oblasti digitalnih medija, inovacija i strateškog razvoja. Više od 20 godina uspešno je razvijala i vodila najposećenije online medije u Srbiji i regionu, kao što su Blic, B92, Telegraf, Euronews, Bloomberg Adria, TV Arena Sport, Vreme, Insajder i mnogi drugi. Njene ekspertize obuhvataju digitalnu transformaciju, digitalni marketing, inovacione procese, strateško planiranje, razvoj digitalnih proizvoda, uvođenje novih poslovnih modela, strateške komunikacije i mentorstva.

Biznis koji funkcioniše i bez tebe: 90 dana odmora, 65 zaposlenih

Da je ovo moguće pokazaće Uroš Mikić, osnivač i direktor studija Flow Ninja, Webflow Enterprise Partnera koji pomaže globalnim timovima da brže lansiraju i skaliraju marketing sajtove. Iz Niša je izgradio tim od preko 60 ljudi i realizovao više od 250 Webflow projekata za brendove poput Upworka, Checkout.com-a i 21Shares-a. Fokus njegovog rada je na razvoju održivih web sistema koji omogućavaju brže lansiranje, bolju konverziju i dugoročno skaliranje marketinga.

Kako da regulišeš stres pre nego što sagoriš?

O ovoj, jednoj od najvažnijih tema današnjice, govoriće Ana Brzaković, autorka podkasta BizBalans i njuzletera Analogične priče, trener i edukatorka iz oblasti prevencije sagorevanja, upravljanja stresom i komunikacija. Vlasnica je B2B marketing agencije Digital way, sa dugogodišnjim iskustvom u oblastima marketinga i komunikacija.

AI programiranje za ne-programere

Oni koje zanima programiranje, a nisu programeri – biće na pravom mestu na radionici Luke Trikića, višestrukog startup osnivača sa fokusom na tehnologije veštačke inteligencije. Diplomirao je informatiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Potom je 2019. godine suosnovao kompaniju Connect The Dots, koja je do sada dobila 24 miliona dolara investicija i bavi se mapiranjem i upravljanjem ljudskih odnosa. Trenutno se bavi praktičnim primenama AI tehnologija u automatizaciji poslovnih procesa.

Poreske olakšice za inovacije – od ideje do uštede

Važno pitanje poreskih olakšica rasvetliće Dušan Roglić, osnivač i direktor Roglic Company, koja se bavi računovodstvenim poslovima, payroll službom i poreskim savetovanjem. Bavi se i inovacijama i digitalizacijom, koja uključuje tri digitalna proizvoda – Fiscomm fiskalnu kasu, ERP rešenje za preduzetnike pod nazivom eKnjigovođa, kao i interni CRM za potpunu edukaciju preduzetnika i obrazovnu platformu. Roglić je predsednik Saveta za male biznise u Srbiji i član radne grupe Ministarstva finansija za eOtpremnice. Konsultant je kompanije Visa u projektu She’s Next.

Investiranje u Srbiji – između cigle i Volstrita

Iza primamljivog naziva stoji još primamljivija radionica. O investiranju u Srbiji govoriće Nenad Gujančić, glavni broker u Momentum Securities. Tokom 15 godina bio je angažovan na brokerskim pozicijama u kompanijama poput Ilirika Investments, AC-Broker, Sinteza Invest Group i Wise broker. Objavio je brojne stručne radove na temu akcionarstva i berzanskog poslovanja i držao predavanja na Beogradskoj berzi, Fakultetu organizacionih nauka, Beogradskoj bankarskoj akademiji, BK univerzitetu.

Zlato, akcije i bitkoin: tehnologijom do diversifikacije kroz jedan klik

O ovim temama od milion dolara govoriće Marko Matanović, direktor i suvlasnik #1 Kripto platforme u Srbiji – ECD.rs. Kroz aktivnosti tima u kome radi čini kriptovalute i inovacije koje donose dostupne fizičkim licima i kompanijama u Srbiji na jednostavan i legalan način. Uspešno je realizovao više saradnji sa globalnim kripto projektima. Kroz saradnju sa fakultetima, studentima približava pojmove poput blokčejna, kriptovaluta i onoga što industrija nosi.

Aplikacija za umrežavanje: konferencija traje dva dana, kontakti godinama

U cilju dragocenog povezivanja, za sve učesnike konferencije i ove godine biće obezbeđena aplikacija Biznis priče, koja će omogućiti komunikaciju sa potencijalnim klijentima i partnerima pre, tokom i nakon događaja. Svi učesnici konferencije već od marta dobijaju pristup aplikaciji. Ovo je jedan od najvrednijih alata konferencije jer daje pristup mreži od preko 1.500 preduzetnika iz Srbije i regiona, zakazivanje sastanaka pre same konferencije, filtriranje učesnika po oblastima i interesovanjima, pristup aplikaciji i nakon konferencije. Do sada potvrđeni govornici, najvažnije informacije i ulaznice dostupne su na sajtu konferencija.biznisprice.com. Kapaciteti su ograničeni, a na raspolaganju je i grupna akcija 4 + 1 – na četiri ulaznice, peta je gratis.