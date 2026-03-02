Slušaj vest

Nakon izlaganja guvernerke NBS, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali obratio se učesnicima 33. Kopaonik biznis foruma, fokusirajući se na konkretne rezultate ekonomske politike, ali i na ekstremnu nepredvidivost globalnog tržišta. Ministar je izlaganje započeo dramatičnim podatkom koji ilustruje u kakvim okolnostima Srbija održava stabilnost.

- Da li znate koliko se cena prirodnog gasa u Evropi povećala samo od jutros? Povećala se za 25% kao rezultat sukoba u Iranu. Nafta je već na 80 dolara po barelu - upozorio je Mali, naglašavajući da se Srbija, iako nije deo EU ili NATO-a, sa ovim globalnim potresima nosi bolje od mnogih u regionu.

Od 4.800 do 13.500 dolara po stanovniku

Ministar je istakao da se uspeh Srbije najbolje vidi kada se uporedi sa neposrednim okruženjem na Zapadnom Balkanu, gde naša zemlja beleži najbrže stope realnog rasta BDP-a.

- Pogledajte cifre: 2012. godine imali smo 4.800 dolara BDP-a po glavi stanovnika, a sada je to preko 13.500 dolara. Povećavamo razliku u odnosu na komšije. U decembru prošle godine, kao što smo i obećali programom 'Srbija 2020-2025', prosečna zarada je prešla 1.000 evra. Tačnije, iznosila je 1.057 evra. Obećano - ispunjeno - poručio je ministar.

Odgovarajući na kritike da je rast plata neutralisan rastom troškova života, Mali je izneo preciznu računicu: u poslednjih pet godina plate su nominalno porasle za 100%, ali realno, dakle iznad nivoa inflacije, za preko 50%. Prema njegovim rečima, to se jasno vidi kroz povećanu potrošnju, broj vozila na ulicama i procvat turizma.

Rekordne investicije i investicioni rejting

Prelazeći na temu atraktivnosti domaćeg tržišta, ministar je podsetio da više od polovine svih stranih direktnih investicija koje dolaze na Zapadni Balkan završi upravo u Srbiji. On je naglasio da to nije slučajnost, već potvrda poverenja u ekonomsku politiku i dobijeni investicioni kreditni rejting.

- Da li to kažu samo Siniša Mali ili Aleksandar Vučić? Ne, to kažu Svetska banka, MMF i najvažnije svetske rejting agencije. Mi smo jedina zemlja u regionu sa takvim statusom - istakao je on, dodajući da je stub svega odgovorna fiskalna politika i „domaćinsko vođenje računa o svakom dinaru“.

Kapitalni projekti kao motor razvoja

Poseban akcenat u govoru stavljen je na javne investicije, koje su dostigle rekordne nivoe učešća u BDP-u. Prošle godine je 7,4%, a ove godine 6,7% BDP-a usmereno u kapitalne projekte.

- Agresivno smo ušli u javne investicije, gradimo puteve, brze železnice, bolnice i vrtiće. To ne podiže samo kvalitet života, već i konkurentnost naše ekonomije. Od vremena Tita pa do 2012. izgrađeno je 596 kilometara brzih saobraćajnica i autoputeva, dok smo mi tu brojku već uveliko nadmašili - naglasio je Mali.

Pogled ka 2027. i veštačkoj inteligenciji

Ministar je podsetio prisutne da su mnogi bili skeptični 2019. godine kada je najavljeno da će plata preći 500 evra, a danas je taj cilj udvostručen. Isti optimizam gaji i prema novom programu „Srbija 2027“, koji treba da pripremi zemlju za EXPO i nove tehnološke izazove.

Svoje izlaganje Siniša Mali je simbolično završio temom koja će definisati budućnost, veštačkom inteligencijom. Poručio je da će se predstojeći period fokusirati na to kako da AI postane dodatni impuls rastu produktivnosti, uz zadržavanje niske stope nezaposlenosti i stabilnog javnog duga.