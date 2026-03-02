"Srbija ima rekordne rezerve zlata i stabilan kurs" Guvernerka Tabaković na KBF predstavila rezultate srpske ekonomije usred globalnih izazova
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je danas, na otvaranju 33. Kopaonik biznis foruma, da je Srbija uspela da očuva makroekonomsku stabilnost uprkos izraženoj globalnoj neizvesnosti.
- Radimo u uslovima čiji je zajednički imenilac neizvesnost. Takozvani indeksi neizvesnosti na globalnom nivou zabeležili su ekstremne vrednosti prošle godine, a beležili su rast i sredinom februara ove godine. Svedočimo sankcijama koje se uvode u oblasti energetike i finansija, što dovoljno govori o njihovom značaju za nacionalnu bezbednost i suverenitet svake zemlje. U neredima, odnosno odsustvu reda, samo onaj ko ih je kreirao možda zna, a možda i ne zna ko će da nastrada a ko će da preživi - rekla je Tabakovićeva.
Ona je naglasila da je pozitivna vest to što je Srbija i u takvim okolnostima uspela da sačuva stabilnost.
- Između ostalog, imamo relativno stabilan kurs dinara prema evru, stabilan i otporan finansijski sektor, na koji sam posebno ponosna, i rekordne devizne i zlatne rezerve, koje su zaštita od eksternih šokova i od naglih promena na finansijskom tržištu. Sve ovo možda nisu vesti, ali jesu preduslov za dobre vesti - rekla je ona.
Tabakovićeva je istakla da je inflacija u Srbiji na kraju decembra 2025. godine iznosila 2,7 odsto, što se nalazi u okviru ciljanog raspona i očekuje se da tako ostane i u srednjem roku.
- Izvoz robe i usluga dostigao je rekordnih 48 milijardi evra. Pokrivenost uvoza izvozom robe i usluga od 92 odsto, za 25 procentnih poena viša je u odnosu na 2012. godinu. Imamo rekordne rezerve zlata u vrednosti od 7,5 milijardi evra, koje čine preko 25 odsdto ukupnih deviznih rezervi. Nastavljen je rast dinarske štednje i prošle godine, za osam odsto, pri čemu i rezultati naše poslednje analize isplativosti dinarske i devizne štednje potvrđuju da je u proteklih trinaest godina dinarska štednja bila isplativija od devizne štednje i u kratkom, i u dugom roku - rekla je ona.
Prema njenim rečima, kreditna aktivnost bila je usmerena na podršku rastu, uz povećanje investicionih kredita privredi od 12,8 odsto i rast stambenih kredita građanima od 19 odsto.
Kako je rekla, učešće problematičnih kredita svedeno je na najniži nivo od 2,1 odsto.
- Prvi put je obezbeđena i gotovo puna pokrivenost prosečne potrošačke korpe prosečnom zaradom i minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom. Time je njihova pokrivenost za oko 35 procentnih poena viša u odnosu na 2013. godinu. Očuvali smo kreditni rejting na investicionom nivou kod agencije Standard & Poor’s, i na pola koraka do tog nivoa kod agencije Fitch - istakla je Tabakovićeva.
