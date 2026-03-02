Slušaj vest

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je danas, na otvaranju 33. Kopaonik biznis foruma, da je Srbija uspela da očuva makroekonomsku stabilnost uprkos izraženoj globalnoj neizvesnosti.

- Radimo u uslovima čiji je zajednički imenilac neizvesnost. Takozvani indeksi neizvesnosti na globalnom nivou zabeležili su ekstremne vrednosti prošle godine, a beležili su rast i sredinom februara ove godine. Svedočimo sankcijama koje se uvode u oblasti energetike i finansija, što dovoljno govori o njihovom značaju za nacionalnu bezbednost i suverenitet svake zemlje. U neredima, odnosno odsustvu reda, samo onaj ko ih je kreirao možda zna, a možda i ne zna ko će da nastrada a ko će da preživi - rekla je Tabakovićeva.

Ona je naglasila da je pozitivna vest to što je Srbija i u takvim okolnostima uspela da sačuva stabilnost.

- Između ostalog, imamo relativno stabilan kurs dinara prema evru, stabilan i otporan finansijski sektor, na koji sam posebno ponosna, i rekordne devizne i zlatne rezerve, koje su zaštita od eksternih šokova i od naglih promena na finansijskom tržištu. Sve ovo možda nisu vesti, ali jesu preduslov za dobre vesti - rekla je ona.

Tabakovićeva je istakla da je inflacija u Srbiji na kraju decembra 2025. godine iznosila 2,7 odsto, što se nalazi u okviru ciljanog raspona i očekuje se da tako ostane i u srednjem roku.

- Izvoz robe i usluga dostigao je rekordnih 48 milijardi evra. Pokrivenost uvoza izvozom robe i usluga od 92 odsto, za 25 procentnih poena viša je u odnosu na 2012. godinu. Imamo rekordne rezerve zlata u vrednosti od 7,5 milijardi evra, koje čine preko 25 odsdto ukupnih deviznih rezervi. Nastavljen je rast dinarske štednje i prošle godine, za osam odsto, pri čemu i rezultati naše poslednje analize isplativosti dinarske i devizne štednje potvrđuju da je u proteklih trinaest godina dinarska štednja bila isplativija od devizne štednje i u kratkom, i u dugom roku - rekla je ona.

Prema njenim rečima, kreditna aktivnost bila je usmerena na podršku rastu, uz povećanje investicionih kredita privredi od 12,8 odsto i rast stambenih kredita građanima od 19 odsto.

Kako je rekla, učešće problematičnih kredita svedeno je na najniži nivo od 2,1 odsto.

- Prvi put je obezbeđena i gotovo puna pokrivenost prosečne potrošačke korpe prosečnom zaradom i minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom. Time je njihova pokrivenost za oko 35 procentnih poena viša u odnosu na 2013. godinu. Očuvali smo kreditni rejting na investicionom nivou kod agencije Standard & Poor’s, i na pola koraka do tog nivoa kod agencije Fitch - istakla je Tabakovićeva.