Zaposleni koji, i pored zdravstvenih problema, nastavljaju da dolaze na posao mogu poslodavcima prouzrokovati veće indirektne troškove nego da su ostali kod kuće, dok na nivou države ti gubici dostižu i do 2,2 odsto BDP-a.

Na ovaj izazov ukazano je tokom predstavljanja nacionalnog projekta „Teži ravnoteži“ HR zajednici u Srbiji.

Projekat je predstavljen u okviru teme „Zdravlje zaposlenih: ključni faktor poslovnog uspeha“, pri čemu je otvorena diskusija o ulozi kompanija u očuvanju zdravlja zaposlenih. Dimitrije Ivanović iz Privredna komora Srbije istakao je da zdravlje zaposlenih više nije isključivo lična stvar, već strateško pitanje od značaja za kompanije i ukupnu nacionalnu ekonomiju.

Kako je naglašeno, „apsentizam“ (odsustvo sa posla) i „prezentizam“ (dolazak na posao uprkos bolesti) postali su jedan od ključnih izazova savremenog poslovanja. Zaposleni koji rade dok su bolesni često stvaraju veće gubitke zbog smanjene produktivnosti, češćih grešaka i niže efikasnosti.

Uzroci ovih pojava najčešće se dovode u vezu sa nezaraznim hroničnim bolestima, koje su u velikoj meri povezane sa gojaznošću i sedentarnim načinom rada. Podaci ukazuju da zdravstveni problemi češće dovode do izostanaka kod žena, kao i kod osoba sa prekomernom telesnom težinom, dijabetesom i povišenim krvnim pritiskom.