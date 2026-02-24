Slušaj vest

Preduzeće CTP Property Lambda doo Beograd podnelo je Sekretarijat za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje logističkog kompleksa Beograd istok - faze 1, 2, 3 i 4.

Planirani projekat realizovaće se na zemljištu u Borči, a ukupna bruto površina objekata obuhvaćenih izgradnjom iznosi 302.878 m². Predviđena je fazna realizacija logističko-skladišnog kompleksa.

U prvoj fazi planirana je gradnja skladišnog objekta B1 (lamele A i B), portirnice, pumpne stanice sa rezervoarima za sprinkler sistem i hidrantsku mrežu, nadstrešnica namenjenih pušačima i biciklistima, kao i postavljanje informativnih bilborda na prilazima parceli.

Druga faza podrazumeva izgradnju skladišnog objekta B2 (lamele C i D), uz prateće nadstrešnice za pušače i bicikle.

Treća faza obuhvata izgradnju dodatnih skladišnih objekata, jednog poslovnog objekta, nove portirnice, nadstrešnica, kao i postavljanje reklamnih sadržaja, uključujući reklamni totem visine 15 metara i jarbole visine osam metara.

Četvrtom fazom planirana je izgradnja još tri skladišna objekta, od kojih će jedan imati i administrativni deo, kao i dodatne nadstrešnice namenjene zaposlenima i korisnicima kompleksa.