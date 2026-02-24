Slušaj vest

Svi već znamo za poslove i biznise koji za mnoge predstavljaju isti cilj i donose visoku zaradu. Međutim, oni koji takvu i ostvaruju ne bave se nužno poslom o kakvom svi maštaju. Autor objave na društvenoj mreži Reddit zapitao se kako osim putem komercijalnih zanimanja ljudi na Balkanu dolaze do velike količine novca, ističući želju da sazna najčudnije profesije ostalih korisnika ili ljudi iz njihovog okruženja.

- Normalno je da ljudi imaju više para kad žive od nekretnina, otvaraju restorane i slično. Da li znate neke primere gde se ljudi bave interesantnom, a možda i dosadnom nišom, a o kojoj prosečan čovek ne bi nikad razmišljao? - upitao je.

Kao jedan od primera naveo je poznanika koji se bavi proizvodnjom čačkalica za ugostiteljske objave, što je ostale korisnike inspirisalo da iznesu primere iz svog okruženja.

Skulpture konja bogatih Arapa

Nesvakidašnje, složili su se mnogi korisnici, jeste izrada skulptura u prirodnoj veličini pobedničkih konja "bogatih Arapa". Takođe, u slična, a čudna zanimanja korisnici su ubrojili i proizvodnju akvarijuma isključivo za hotele i restorane, firme koje se bave dubinskim pranjem kuhinja, takođe samo za ugostiteljske objekte, a ono što se najviše istaklo ponovo ima veze sa konjima.

- Znam ljude koji prodaju cipele za konje - napisao je jedan korisnik.

Prodaja dragog kamenja

Uz cenkanje i ljubav prema kamenju takođe može da se zaradi. Korisnik je naveo da radi kao "gem dealer", odnosno juvelir ili preprodavac dragog kamenja, ističući da je za tako nešto veoma neophodna ljubav prema ovom poslu.

- S obzirom da po ceo dan gledaš u kamenje - naveo je.

Dodao je da se na prostoru Balkana preprodavci dragog kamenja više ne mogu olako naći, kako je u pitanju zanimanje koje zahteva istrenirano oko, a iziskuje i puno vremena i truda.

Pobednička zarada

Pored navedenog, na Balkanu ljudi dolaze do visoke zarade i kao vlasnici hotela za mačke, gde se cene po boravku na dan kreću od 1.000 do 1.600 dinara.

Međutim, ubedljivu pobedu prema unikatnosti i visini zarade odnosi izrada štapova od vrbe za vinograde. Korisnik Reddita naveo je da njegov poznanik od ovog zanimanja mesečno uspe da zaradi čak 30.000 evra, te i da je ovo prava prilika za ulaganje.