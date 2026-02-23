Slušaj vest

Ako iz Srbije planirate letovanje, vikend-putovanje ili obilazak evropskih gradova tokom 2026. godine, važno je da u budžet uračunate i turističke takse. Iako se često čine kao sitan trošak, u praksi mogu dodati nekoliko desetina evra na ukupnu cenu putovanja.

Gradovi i druge destinacije povećavaju takse ili uvode nove iz više razloga, a glavni je prekomerni (masovni) turizam koji lokalna infrastruktura teško može da izdrži.

Pošto ne mogu ili ne žele da ograniče broj posetilaca, uvode dodatne takse koje doprinose lokalnim budžetima, iako ta mesta ostaju veoma posećena.

U nastavku su turističke takse za 2026. godinu za destinacije koje su među najčešćim izborima putnika iz Srbije.

Jednodnevna taksa za ulazak u Veneciju

Venecija i u 2026. godini nastavlja sa naplatom takse za jednodnevne posetioce, što je posebno važno za turiste iz Srbije koji u ovaj grad dolaze u okviru kružnih tura po severnoj Italiji ili kao jednodnevni izlet.

Taksa važi 60 dana (više nego 2025).

Period: april – jul, od petka do nedelje.

Vreme naplate: 08:30 – 16:00

Cena:

5 € uz prethodnu rezervaciju

10 € bez rezervacije (manje od 4 dana unapred)

Taksu ne plaćaju turisti sa rezervisanim smeštajem, studenti, zaposleni u gradu i stanovnici Venecije.

Bukurešt – nova taksa za noćenje

Bukurešt, česta city-break destinacija za putnike iz Srbije, uvodi fiksnu boravišnu taksu od 10 rumunskih leja po noći (oko 2 €).

Iznos takse je isti bez obzira na cenu hotela ili apartmana, a naplata se vrši preko hotela, agencija i platformi za izdavanje smeštaja.

Edinburg – procenat od cene smeštaja

Za putnike iz Srbije koji planiraju put u Škotsku, Edinburg od jula 2026. uvodi turističku taksu od 5% od cene sobe po noćenju, i to maksimalno za 7 uzastopnih noći.

Navedeno važi za rezervacije napravljene od oktobra 2025.

Norveška – nova boravišna taksa po odluci opštine

Norveška omogućava lokalnim vlastima da uvedu do 3% poreza na noćenja u turistički opterećenim oblastima.

Taksa se dodaje na cenu smeštaja, ali se ne odnosi na kampovanje u šatorima i kamperima.

Eko-taksa za Tenerife

Ako putujete na Kanarska ostrva i planirate planinarenje, od 2026. važi eko-taksa za staze u Nacionalni park Teide koje iznose najviše 25 €.

Plaćaju se popularne staze:

Telesforo Bravo (vrh vulkana): 15 € (bez vodiča)

Montaña Blanca – Rambleta: 6–10 €

Deca mlađa od 14 godina i lokalni stanovnici imaju besplatan ili povlašćen ulaz.

Barselona – znatno poskupljenje

Barselona ostaje jedna od najskupljih destinacija kada su takse u pitanju. Gradska taksa od aprila 2026. godine iznosi 5 €.

Na ovu taksu dodaje se i katalonska regionalna taksa.

Ukupno, u luksuznim hotelima taksa može iznositi i do 7 € po osobi/noći.

Grčka – takse za kruzere i 2026.

Putnici koji krstare Egejskim morem i iskrcavaju se na ostrvima Mikonos i Santorini plaćaće taksu za ulazak na ova grčka ostrva.

Letnja sezona: 20 €

Proleće/jesen: 12 €

Zima: 4 €

Za ostale luke: 1–5 €

Šta ovo znači za putnike iz Srbije?

Turističke takse uglavnom nisu uključene u cenu aranžmana ukoliko putujete preko agencija. Najčešće se plaćaju na licu mesta, zbog čega su posebno pogođena city-break putovanja i kratki boravci.

Pravovremena rezervacija u pojedinim gradovima može značiti i nižu taksu, pa je preporuka da se pre puta informišete o lokalnim pravilima i dodatnim troškovim