Do sada je grad posetilo više od 720.000 jednodnevnih posetilaca platilo je taksu, čime je u gradsku kasu stiglo oko 5,4 miliona evra .

To je gotovo dvostruko više nego prethodne godine, kada je sistem bio u probnoj fazi.

Cena ulaznice iznosila je od 5 do 10 evra, u zavisnosti od toga kada je kupljena – ranije rezervacije bile su jeftinije, dok su oni koji su kupovali u poslednjem trenutku plaćali skuplje. Naplata se vršila 54 dana, uglavnom tokom praznika i vikenda od aprila do jula, i to u periodu između 8:30 i 16 časova.