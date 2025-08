Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom se uvode recipročni carinski nameti od 10 do 41 odsto na američki uvoz, a na spisku se našla i Srbija, kojoj je odrezana carinska tarifa od 35, umesto 37 odsto, koliko je bilo najavljeno 2. aprila ove godine. Iako su SAD, kako ističe Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije, po izvozu robe 19. trgovinski partner Srbije, po izvozu usluga su joj partner broj 1.

- Činjenica da je Srbija dobila veće carinske stope nego Kina i Evropska unija pogodiće oko 700 izvoznika iz Srbije, to jest proizvođače automobilskih guma, oružja, lovačkog i sportskog naoružanja, prerađivačku industriju, izvoznike hrane za životinje i kućne ljubimce, metalsku industriju, proizvođače građevinskih materijala... Carine će biti veliki udar za firme i njihovo poslovanje. SAD su Srbiji 19. tržište kad je u pitanju roba, a za usluge broj 1. To je najznačajnije tržište za nas kad izvozimo IT usluge - kaže Stanić za Kurir.