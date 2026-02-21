Slušaj vest

Pojedini su praznične dane proveli u Termalna rivijera Bogatić, mestu gde sezona kupanja traje bez obzira na vremenske prilike – bilo da pada kiša ili veje sneg. Kompleks raspolaže velikim spoljašnjim bazenom ispunjenim prirodnom mineralnom vodom temperature od 30 do 37 stepeni, što omogućava uživanje u toploj vodi i tokom najhladnijih zimskih dana.

U zatvorenom delu nalaze se još dva bazena, kao i manji bazen namenjen deci, a svi koriste istu prirodnu mineralnu vodu.

Sauna, parno kupatilo i mineralno blato

U okviru bazenskog prostora gostima su na raspolaganju sauna i parno kupatilo, dok je u spoljašnjem delu dostupno i mineralno blato. Spa sadržaji su pregledno raspoređeni i lako dostupni svima koji žele potpuno opuštanje.

Bazeni su otvoreni do 22.30 časova, pa posetioci imaju dovoljno vremena da uživaju i nakon dnevnih obaveza ili izleta.

Apartmani i šetnja kroz ravnicu

Smeštajni kapaciteti organizovani su u apartmanima koji se nalaze tik uz bazenski kompleks. Trenutno su dostupne tri kućice, svaka sa po dva apartmana, moderno i funkcionalno opremljena.

Oko kompleksa se prostire duga trim staza, idealna za večernje šetnje kroz ravnicu, daleko od gradske gužve i buke.

Koliko zaista košta boravak

Prema poređenju cena, noćenje sa doručkom iznosi oko 2.000 dinara po osobi.

Za posetioce koji dolaze samo na kupanje, cena dnevne karte za bazene je 2.000 dinara, dok se korišćenje spa sadržaja doplaćuje 900 dinara. Cene hrane i pića u okviru kompleksa su pristupačne i prilagođene domaćem standardu, piše city magazine.

Sat i po vožnje od Beograda

Još jedna prednost ove destinacije jeste laka dostupnost. Bogatić je udaljen oko sat i po lagane vožnje od Beograda, što Termalnu rivijeru čini odličnim izborom za produženi vikend ili kratak odmor bez dugog putovanja.

Za sve koji žele spoj toplih bazena, spa sadržaja i povoljnog odmora u Srbiji, Bogatić je destinacija koju svakako vredi uvrstiti na svoju mapu.