Banje u Srbiji tokom 2025. godine ostaju jedan od važnijih segmenata domaćeg turizma, iako zbirni pokazatelji ukazuju na umeren pad ukupnog broja dolazaka i noćenja u odnosu na 2024. godinu, što je posledica nižeg broja domaćih turista, dok je kod stranih turista primećen rast, odnosno stabilan trend. Tokom 2025. godine zabeležen je ukupno 620.616 dolazaka turista i 2.359.676 noćenja u banjskim centrima širom Srbije. Iako ovi ukupni pokazatelji beleže blagi pad u odnosu na 2024. godinu (indeks dolazaka 96,3 i indeks noćenja 92,3), struktura posetilaca i promenljivi trendovi ukazuju na kompleksnu sliku razvoja banjskog turizma.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), ukupan broj dolazaka turista u banjama Srbije u 2025. godini iznosi 620.616, što je za oko 3,7% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupan broj noćenja je 2.359.676, što je za 7,7% manje nego u 2024.

Od ukupnog broja noćenja u banjama, domaći turisti ostvaruju 80,4%, dok strani turisti učestvuju sa značajnih 19,6%.

Ovi podaci potvrđuju da iako ukupna posećenost blago opada, udeo stranih turista ostaje važan i stabilan, što daje dodatni podsticaj za dalji razvoj banjskog turizma.

Domaći turisti i dalje dominantni

Od ukupnog broja noćenja u banjama Srbije u 2025. godini, domaći turisti ostvarili su 1.896.823 noćenja, dok su strani turisti zabeležili 462.853 noćenja.

Iako domaći gosti i dalje čine većinu, podaci ukazuju na sve značajnije učešće stranih turista u ukupnom prometu banja, naročito kada se posmatra rast u odnosu na prethodnu godinu.

Povećan broj noćenja

Posmatrano po pojedinačnim destinacijama, većina banja u Srbiji beleži rast broja noćenja u 2025. godini u poređenju sa 2024. godinom.

Vrnjačka Banja ostvarila je ukupno 660.778 noćenja, uz indeks rasta od 118,2, čime se izdvaja kao jedna od banja sa izraženim povećanjem turističkog prometa.

Sokobanja je zabeležila 447.597 noćenja, uz indeks rasta od 100,3, što ukazuje na stabilan nivo posećenosti.

- Banja Vrdnik ostvarila je 229.935 noćenja, sa indeksom rasta od 103,8

- Banja Koviljača beleži 175.384 noćenja, uz indeks 111,2

- Novopazarska Banja zabeležila je 25.754 noćenja, uz indeks rasta od 157,3

- Gamzigradska Banja beleži 930 noćenja, ali sa najvišim indeksom rasta - 169,4

- Ribarska Banja ostvarila je 52.110 noćenja, uz indeks 100,3

- Vranjska Banja beleži 29.917 noćenja, uz indeks rasta od 114,1

- Sijarinska Banja imala je 62.708 noćenja, uz indeks 145,9

Podaci ukazuju da rast nije koncentrisan samo u najposećenijim banjama, već je prisutan i u manjim destinacijama.

Strani turisti doprineli sa 460.000 noćenja

Strani turisti su tokom 2025. godine u banjama Srbije ostvarili ukupno 462.853 noćenja, što predstavlja značajan segment ukupnog turističkog prometa. Najveći broj noćenja stranih turista zabeležen je u Vrnjačkoj Banji (129.957 noćenja), Banja Vrdnik (80.112 noćenja), Banja Koviljača (87.230 noćenja) i u Sokobanji (33.418 noćenja).

Ovi podaci potvrđuju da se interesovanje stranih gostiju ne zadržava samo na jednoj destinaciji, već da je raspoređeno na više banjskih centara.

Odakle dolaze strani gosti u srpske banje

U periodu januar-decembar 2025. godine, banje u Srbiji su zabeležile 139.299 dolazaka stranih turista, koji su ostvarili pomenutih 462.853 noćenja. Najveći udeo među stranim gostima imali su turisti iz zemalja regiona, a ovih pet zemalja čine najveći deo stranog turističkog prometa u banjama Srbije tokom 2025. godine.

Stranci koji vole srpske banje Severna Makedonija:

25.845 dolazaka i 72.191 noćenje, udeo 18,6% Ruska Federacija:

19.496 dolazaka i 48.071 noćenje, udeo 14,0% Bosna i Hercegovina:

14.212 dolazaka i 52.680 noćenja, udeo 10,2% Bugarska:

11.775 dolazaka i 27.405 noćenja, udeo 8,5% Crna Gora:

8.788 dolazaka i 37.181 noćenje, udeo 6,3%

Proleće i leto najjače, ali posećene tokom cele godine

Posmatrano po mesecima, najveći broj dolazaka i noćenja zabeležen je tokom letnjih meseci. U Avgustu 2025 zabeleženo je 85.398 dolazaka i 368.416 noćenja. U julu nešto manje, sa 69.930 dolazaka i 320.122 noćenja.

Maj i Jun prema statistici ne zaostaju mnogo. Tako je u maju zabeleženo 59.766 dolazaka i 253.809 noćenja, a samo mesec dana kasnije 60.281 dolazak i 219.251 noćenje.

Ipak, značajan broj noćenja beleži se i tokom zimskih i jesenjih meseci, što ukazuje na produženu sezonu banjskog turizma. Ukupno, tokom 2025. godine u banjama Srbije ostvareno je 620.616 dolazaka i 2.359.676 noćenja.

Podaci za 2025. godinu pokazuju stabilnost sa blago negativnim trendom u ukupnim brojevima, ali rast u pojedinim banjskim destinacijama i važan doprinos stranih turista. Domaći turisti ostaju brojniji, ali uloga stranih gostiju primetno postaje sve značajnija, kako po broju dolazaka, tako i po ostvarenim noćenjima.