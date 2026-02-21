Slušaj vest

Turski Fortis Renewable Energy BV saopštio je da je sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) potpisao mandatno pismo za potencijalno finansiranje solarne fotonaponske elektrane snage 270 MWp, sa sistemom za skladištenje energije putem baterija (BESS) kapaciteta 72 MWh u Srbiji.

Podsetimo, reč je o solarnim kapacitetima sa skladištenjem energije planiranim kod Sremske Mitrovice, koji uključuju projekte Noćaj 1 i Noćaj 2, kao i ranije preuzetu solarnu lokaciju snage 180 MW u istom regionu.

Početkom 2026. godine potvrđen je ulazak projekta solarne elektrane Noćaj 1 kod Sremske Mitrovice u fazu konkretne realizacije, nakon što je potpisan EPC ugovor za izgradnju. Za projektovanje i izgradnju postrojenja angažovana je turska kompanija Kontrolmatik Technologies, dok će baterijsko rešenje obezbediti njena specijalizovana podružnica Pomega Energy Storage Technologies. Sadašnje potpisivanje mandatnog pisma sa EBRD, kako je saopštio turski investitor, označava početak procesa strukturiranog finansiranja i dubinske analize (due diligence) neophodne za obezbeđivanje dugoročnog duga.

Očekuje se da će ovaj projekat postati najveće solarno fotonaponsko postrojenje u Srbiji i jedno od najvećih na Zapadnom Balkanu. Pored samog obima, projekat predstavlja značajan iskorak u jačanju energetske bezbednosti Srbije, podržavajući ciljeve dekarbonizacije i ubrzavajući regionalnu integraciju sa evropskim klimatskim i energetskim politikama, stoji u saopštenju kompanije.

Projekat će, kako je navedeno, dodati značajne kapacitete iz obnovljivih izvora nacionalnoj mreži, jačajući dugoročnu energetsku bezbednost, značajno doprineti regionalnim ciljevima dekarbonizacije kao ključna infrastrukturna imovina u okviru evropske Zelene tranzicije, ali i demonstrirati bankabilnost, dokazujući da su veliki solarni projekti u Jugoistočnoj Evropi usklađeni sa međunarodnim standardima ekološke i društvene održivosti.

"Posebno nam je zadovoljstvo što smo partneri sa EBRD-om, čija kontinuirana podrška održivoj infrastrukturi širom Zapadnog Balkana igra vitalnu ulogu u mobilizaciji privatnog kapitala, jačanju stabilnosti tržišta i unapređenju zelene tranzicije regiona. Ova saradnja naglašava važnost snažnih institucionalnih partnerstava u realizaciji transformativnih energetskih projekata", naveli su iz Fortis Energy.

U saopštenju se navodi da je početak izgradnje planiran za treći kvartal 2026. godine, dok se puštanje u rad očekuje u prvom kvartalu 2028. godine.

Podsetimo, kompanija Fortis Energy sa sedištem u Holandiji kupila je u leto 2024. godine solarni projekat snage 180 MW sa baterijskim sistemom za skladištenje energije (BESS) u Sremskoj Mitrovici.

Kompanija je navela da se očekuje da će to biti jedna od najvećih solarnih elektrana i sistem za skladištenje energije u jugoistočnoj Evropi kapaciteta 36 MWh.

Gradnja solarne elektrane u Sremskoj Mitrovici najavljena je u septembru 2024. godine. Kao lokacija označeno privatno zemljište s mačvanske strane, na putu ka Drenovcu, i rečeno da je građevinska dozvola već dobijena.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović je naveo da će solarni park biti izgrađen na 300 hektara privatne zemlje u Mačvi i da će imati 270 megavati instalisane snage, što je čak jedna petina instalisane snage Đerdapa.

"Zato možemo reći da će ovo biti jedan od pet najvećih projekata ove vrste u Evropi", poručio je Nedimović.

Fortis Energy u Srbiji već razvija tri projekta vetroelektrana - u Jagodini, Petrovcu i Vranju, ukupnog kapaciteta 481 MW, a takođe poseduje i pet biogasnih postrojenja ukupnog kapaciteta 21 MW.

U maju prošle godine kompanija je potpisala i ugovor za priključenje planiranog solarnog parka Erdevik u opštini Šid, koja se graniči sa Sremskom Mitrovicom. Planirana instalisana snaga je 110 MW, uz BESS sistem kapaciteta 31,2 MWh.