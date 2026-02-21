Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na otvaranju rekonstruisane Gimnazije u Mladenovcu, da će se graditi autoput od Malog Požarevca do Mladenovca i da će do Beograda biti potrebno samo pola sata vožnje.

- Uložili smo smo gotovo tri miliona evra u rekonstrukciju ove Gimnazije i zahvalan sam i gradu i nemačkim partnerima KfW. Hvala svima na podršci za to, ali to pokazuje samo koliko je važno da brinemo o ljudima, da brinemo o deci i da rešavamo probleme. Isto to moramo da uradimo sa školama u Vlaškom Dolu, a u Međulužje moramo da rešimo i probleme sa ulicama koji su izazvani neizvođenjem projekata Čista Srbija - rekao je Vučić tokom obilaska Gimanzije.

Poručio je da je najvažnije za taj kraj dovođenje investitora i izgradnja autoputa od Malog Požarevca do Mladenovca.

- Pa od Mladenovca do Aranđelovca, a zatim dalje prema Rači, Despotovcu i Boru. Kada se to dogodi, onda će mnogo investitora želeti da dođe, onda će ljudi hteti da dolaze u Mladenovac neuporedivo lakše, a i bićete bukvalno spojeni sa Beogradom i to će biti pola sata puta, ne duže od toga - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao, govoreći o planovima gradnja autoputa "Vožd Karađorđe" da će se graditi i deonica autoputa od Čibutkoviće preko Lazarevca, Darosave prema Aranđelovcu.

- Istovremeno, odatle se nastavlja, kao što sam rekao prema Rači i Despotovcu, i za to je potrebno da imate uspešnu državu, da imate ozbiljnu državu, odgovornu narodnu vlast. Mi smo godinu dana trpeli najteži teror. Izdržali smo ga, izdržali smo ga vodeći računa o svima - naveo je Vučić.

Predsednik je rekao da će Srbija uvek biti napadana, kad god bude nezavisna, slobodna i jaka i kad se bori za sebe.

- Uvek će gledati da je ruše, uvek će gledati da je slome. Zato je naše da se borimo i da čuvamo našu Srbiju, da je ne damo nikome drugom i da radimo što je moguće više, da čuvamo mir, i da budemo bogatiji. Ništa od toga nije lako, ali uz vašu pomoć, ali uz vašu pomoć i uz vašu podršku sve možemo - rekao je Vučić.

On je rekao da i Mladenovac i čitav južni deo Beograda ili severni deo Šumadije beskrajno mnogo voli i da će se i lično potruditi da uz Sportski centar za koji je obećao da će biti urađen ispuni želje i potrebe mladih ljudi.

- Vama hvala beskrajno na ogromnoj podršci, hvala vam na velikoj ljubavi i hvala vam na tome što ne mrzite one druge koji to osećaju prema nama. Jer i oni su naša braća i sestre. Vratiće se kada ovi koji su ih terali da mrze ne budu bili više tako ostrašćeni, kada budu razumeli koliko su grešili, što su to činili, jer mržnja je emocija koja uništava onoga koji je pokazuje, a ne onoga protiv koga je uperena, onda će stvari doći na svoje - rekao je Vučić.

A mi ćemo njih da pazimo, da volimo, ali i da vodimo računa o Srbiji, da nam je neko ne bi uništio, poručio je Vučić.