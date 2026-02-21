Slušaj vest

Najavio je da će kompanija ove godine da uvede sedam novih letova.

- Er Srbija nudi 25 odsto popusta bez ikakvih ograničenja na sve naše destinacije, bilo kog datuma, a pored toga je svaka 100 karata besplatna. U prva dva dana smo prodali skoro 800 karata, što je povećanje od 40 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a ako se pogleda iz perspektive, praktično svakog minuta se proda jedna karta - rekao je Marek novinarima na Sajmu.

On je dodao da se ove godine uvodi sedam novih letova kompanije Air Serbia, kao i da će kompanija nastaviti da prati tržište i dodaje nove destinacije.

- Već smo najavili nove destinaciju za ovu godinu, počećemo sa Santorinijem, veoma kratkim letom na početku letnje sezone, nakon njega sledi Baku, posle Toronto, a nakon 30 godina konačno imamo ponovo let za Alikante, na jesen počinju letovi za Sevilju, Tenerife i Tromseu i zato želimo da ove godine pokrenemo i program pogodnosti za česte letače - rekao je on.

Najavio je da će na letovima uskoro da se uvedu i mali paketi za decu u kojima će imati igračke i aktivnosti kojima će se igrati i da će kompanija nastaviti da poboljšava iskustvo kupaca.

- Jubilarna 100. godišnjica kompanije Air Serbia je sledeće godine, za 2027. očekujemo i nove mreže letova, a pošto već imamo preko 100 destinacija, uključujući čarter letove, svaka nova sledeća destinacija je naša. Uvek tražimo nove putnike i gledamo na koji način i kojim destinacijama možemo da ih privučemo, kao i kakve dodatne pogodnosti možemo da uključimo u našu ponudu, tako da je to kontinuirani proces - rekao je Marek.

On je istakao važnost ovogodišnjeg sajma turizma u Beogradu i štanda Er Srbije koji zauzima centralnu lokaciju na sajmu i da je zato bitno da njihovi kupci dođu prošetaju, upoznaju i vide nove destinacije, i tako se inspirišu da kupe karte i nastave da putuju.

- Dakle, da bismo uspostavili ljudsku vezu u modernom svetu gde se većina stvari sada kupuje onlajn, veoma je važan kontakt uživo - dodao je Marek.