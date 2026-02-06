Slušaj vest

Izgradnja novog sedišta kompanije Er Srbija u blizini aerodroma Nikola Tesla u Beogradu zvanično je počela danas, nakon završetka pripremnih radova na lokaciji. Završetak projekta je planiran za 15. maj 2027. godine kada počinje i Specijalizovana izloba EXPO u Beogradu. Sedište je deo prve faze šireg razvojnog projekta, koji će u narednim fazama obuhvatiti i hotel i dodatnu komercijalnu zgradu.

Faza 1 podrazumeva izgradnju upravne zgrade kompanije Er Srbija, koja se sastoji od prizemlja, četiri sprata i udubljenog gornjeg sprata, sa ukupnom bruto površinom od 7.985 kvadratnih metara. Njena visina je slična visini Muzeja vazduhoplovstva, koji se nalazi na parceli pored nje.

1/4 Vidi galeriju Planovi za novu zgradu Er Srbije Foto: exyuaviation.com