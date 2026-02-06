Er Srbija gradi novu zgradu kod aerodroma: 7.985 kvadrata, 140 parking mesta, evo kako će izgledati novi kompleks
Izgradnja novog sedišta kompanije Er Srbija u blizini aerodroma Nikola Tesla u Beogradu zvanično je počela danas, nakon završetka pripremnih radova na lokaciji. Završetak projekta je planiran za 15. maj 2027. godine kada počinje i Specijalizovana izloba EXPO u Beogradu. Sedište je deo prve faze šireg razvojnog projekta, koji će u narednim fazama obuhvatiti i hotel i dodatnu komercijalnu zgradu.
Faza 1 podrazumeva izgradnju upravne zgrade kompanije Er Srbija, koja se sastoji od prizemlja, četiri sprata i udubljenog gornjeg sprata, sa ukupnom bruto površinom od 7.985 kvadratnih metara. Njena visina je slična visini Muzeja vazduhoplovstva, koji se nalazi na parceli pored nje.
Početna faza takođe obuhvata razvoj dela unutrašnjeg pristupnog puta koji povezuje kompleks sa ulicom Nova 5, koja će opsluživati sve buduće faze lokacije. Pored toga, biće uređene pejzažne i zelene površine, zajedno sa parkingom na otvorenom u severozapadnom delu parcele koji će obezbediti 140 parking mesta, od kojih je šest rezervisano za osobe sa invaliditetom. Nova obilaznica i ulica su takođe planirane sa druge strane kompleksa.
Biznis Kurir/exyuaviation.com