Slušaj vest

Londonski aerodrom Hitrou saopštio je da će od januara naredne godine povećati cenu usluga iskrcavanja putnika na terminalima sa 6,8 na 8 evra, prenosi BBC.

Istovremeno će biti uvedeno i vremensko ograničenje od 10 minuta u zonama predviđenim za iskrcavanje, nakon čega putnici dobijaju obaveštenje o naplati parkiranja.

Portparol ovog najprometnijeg aerodroma u Velikoj Britaniji izjavio je da su ove mere uvedene kako bi se smanjio protok vozila i sprečile saobraćajne gužve.

- Besplatne opcije za iskrcavanje i preuzimanje putnika i dalje su dostupne na svim terminalima, na svim parking prostorima tipa ‘Parkiraj i vozi’ - naglasio je portparol.

On je dodao da je većina poseta zonama za iskrcavanje, oko 95 odsto, i do sada trajala kraće od deset minuta.

Aerodromi Getvik, Luton, Stansted i Sautend već naplaćuju najmanje sedam funti za iskrcavanje putnika, dok aerodrom London Siti ovu uslugu i dalje pruža besplatno.

Biznis Kurir/92Putovanja

Ne propustiteNovčanikBivši vlasnik zgrade mora da plati račun za vodu 7.000 evra: Umesto stanara, ceh pao na njega - sud u Rumuniji objasnio kako je došao do ove odluke
česma, slavina
NovčanikOvo su najbolji poslovi "sa strane": Ljudi prijavili koji dodatni poslovi im donesu oko 200 evra mesečno
1006-profimedia.jpg
NovčanikPlate u Srbiji utrostručene za 13 godina! Plan za 2027: Prosečna zarada 1.400, minimalac 650 evra
srpski dinari novčanih pun para plata penzija
NovčanikPenzioner (77) hteo da uloži u zlato, pa ostao bez više od 74.000 evra: Dok je član porodice shvatio da nešto nije kako treba, prevaranti su već pobegli!
Penzioneri