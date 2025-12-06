Slušaj vest

Londonski aerodrom Hitrou saopštio je da će od januara naredne godine povećati cenu usluga iskrcavanja putnika na terminalima sa 6,8 na 8 evra, prenosi BBC.

Istovremeno će biti uvedeno i vremensko ograničenje od 10 minuta u zonama predviđenim za iskrcavanje, nakon čega putnici dobijaju obaveštenje o naplati parkiranja.

Portparol ovog najprometnijeg aerodroma u Velikoj Britaniji izjavio je da su ove mere uvedene kako bi se smanjio protok vozila i sprečile saobraćajne gužve.

- Besplatne opcije za iskrcavanje i preuzimanje putnika i dalje su dostupne na svim terminalima, na svim parking prostorima tipa ‘Parkiraj i vozi’ - naglasio je portparol.

On je dodao da je većina poseta zonama za iskrcavanje, oko 95 odsto, i do sada trajala kraće od deset minuta.

Aerodromi Getvik, Luton, Stansted i Sautend već naplaćuju najmanje sedam funti za iskrcavanje putnika, dok aerodrom London Siti ovu uslugu i dalje pruža besplatno.