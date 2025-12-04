Penzioner (77) hteo da uloži u zlato, pa ostao bez više od 74.000 evra: Dok je član porodice shvatio da nešto nije kako treba, prevaranti su već pobegli!
Muškarac iz liburnijskog područja Opatije ostao je bez oko 74.500 evra nakon što su ga navodni brokeri ubedili da će brzo zaraditi trgujući zlatom. Primorsko-goranska policija danas je potvrdila da sprovodi krivičnu istragu zbog sumnje na prevaru.
Tokom dva meseca, 77-godišnjaka su telefonom više puta kontaktirale nepoznate osobe koje su se predstavljale kao finansijski stručnjaci iz stranih kompanija, ubeđujući ga da je ulaganje u plemenite metale siguran način za ostvarivanje velike zarade. Prateći njihova uputstva, uplaćivao je novac na račune u Hrvatskoj i inostranstvu, uveren da će brzo zaraditi.
Dobit nikada nije primio, a novac mu nije vraćen.
Sumnje su se pojavile tek kada je član porodice počeo da komunicira sa navodnim brokerima, nakon čega su prestali da odgovaraju na pozive. Policija dodatno upozorava građane da ne nasedaju na ponude nepoznatih osoba koje ih kontaktiraju telefonom ili imejlom i obećavaju laku zaradu.
Pre investiranja, kažu, trebalo bi proveriti informacije kod ovlašćenih i domaćih finansijskih institucija i odmah prijaviti svaku sumnju policiji na broj 192.
Kurir.rs/Indeks