Najveći bilateralni Poslovni forum Srbija – Severna Makedonija, održan u Skoplju, bio je mesto susreta privrednika i platforma za strateške odluke koje oblikuju budućnost regionalne ekonomije. ALTA banka učestvovala je kao finansijski partner spreman da podrži nove investicije i poveže tržišta. Veliki broj predstavnika ALTA banke, kako iz Srbije, tako i iz Severne Makedonije, učestvovao je na forumu, potvrđujući značaj zajedničkog nastupa i strateške orijentacije ka regionalnom širenju.

Forum je okupio više od 450 učesnika i gotovo 250 kompanija iz svih sektora privrede. Organizovala ga je Privredna komora Srbije uz podršku vlade Srbije i Severne Makedonije. Cilj je jačanje ekonomskih veza, podsticanje novih investicija i zajednički nastup na trećim tržištima.

Foto: Promo

Uloga finansijskih institucija – generator razvoja

Uloga finansijskih institucija danas prevazilazi tradicionalno bankarstvo. One postaju generatori razvoja, obezbeđuju kapital, podstiču investicione tokove i razvijaju rešenja koja povezuju biznise i tržišta. Partnerstvo ALTA banke sa Stopanskom bankom Bitola, realizovano kroz akviziciju, predstavlja most između dve privrede i važan korak ka integraciji finansijskih sistema regiona. Kao finansijski lider, ALTA banka će biti snažna podrška privredama kroz inovativne modele finansiranja, digitalnu transformaciju i projekte koji podstiču održivi rast i otvaraju prostor za zajedničke investicije. „ALTA banka je prva banka iz Srbije koja je efikasno sprovedenom akvizicijom nastupila na tržištu Severne Makedonije i potvrdila ambiciju da bude ključni akter regionalnog povezivanja i ekonomskog razvoja. Naš cilj je da osnažimo poziciju banke i postavimo visoke profesionalne standarde. Sigurni smo da smo doneli novu vrednost kako privredi, tako i građanima, kroz inovativne finansijske modele i digitalna rešenja. Vizija ALTA banke je da bude pokretač regionalne integracije, finansijski partner koji povezuje tržišta, ubrzava investicije i stvara platformu za dugoročni ekonomski razvoj”, istakla je dr Una Sikimić, predsednica Izvršnog odbora ALTA banke.

Foto: Promo

Sinergija i regionalna integracija

Sinergija između srpskih i makedonskih kompanija otvara prostor za zajednički nastup na trećim tržištima. ALTA banka vidi svoju misiju u tome da bude katalizator tih procesa – kroz digitalnu transformaciju, ESG principe i projekte koji podstiču održivi rast. Predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež, istakao je značaj srpskih investicija u Severnoj Makedoniji, posebno u bankarskom sektoru: “Raduje nas što raste broj zajedničkih investicija — to je najbolji dokaz da zajedno jačamo i regionalnu ekonomiju. Srpske investicije u Severnoj Makedoniji premašile su 1,5 milijardi evra, od telekomunikacija i prehrambene industrije do bankarstva, uključujući kupovinu Stopanske banke Bitola od strane naše ALTA banke.”

Foto: Promo