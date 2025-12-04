Slušaj vest

Rasprava o napojnicama u nemačkim kafićima ponovo se rasplamsala nakon što je na internetu objavljen račun iz jednog lokala u Kelnu, što je izazvalo na hiljade reakcija. Glavno pitanje bilo je: da li visoke cene znače manje napojnice ili se ipak treba držati „pravila“?

Sve je počelo kada su dvojica prijatelja iz Kelna objavila račun od 92,50 evra i sporila se da li da ostave 95 ili 100 evra. Njihova objava pokrenula je veliku podelu oko toga koliko je pristojno ostaviti u zemlji u kojoj se mnogi plaše "amerikanizacije“ kulture napojnica.

Račun koji je postao hit

Dvojica doseljenika koji već duže žive u Nemačkoj popila su 13 piva i pojela porciju zapečenih naćosa u baru u centru Kelna. Kad je stigao račun, jedan je hteo da ga zaokruži na 95 evra, drugi na 100 evra. Fotografija računa objavljena je na Redditu i brzo je postala viralna – do popodneva 29. novembra 2025. imala je više od 2.300 lajkova.

Foto: Reddit

Najpopularniji komentar glasio je: "Vi ste još mogli da raspravljate o napojnici posle 13 piva?“

Pivo 6,20 evra

Račun pokazuje deset Guinnessa, Hop House, Newcastle, Budweiser – sva po 6,20 evra – i nachose od 11,90 evra. Iako autentičnost računa nije zvanično potvrđena, ne deluje kao falsifikat.

Foto: Ivan Ryabokon / Panthermedia / Profimedia

Mnogi korisnici bili su ogorčeni cenama. „6,20 evra za pivo je čista pljačka“, napisao je jedan. Drugi su tvrdili da su pri takvim cenama zaposleni verovatno dobro plaćeni, pa napojnica treba biti minimalna.

Koliko je normalno ostaviti?

Mnogi su sugerisali uobičajenih 5 do 10 odsto: „95 evra ako je usluga bila ok, 100 ako je bila dobra.“

Drugi su isticali da je 100 evra manje od 8 odsto i da je to sasvim normalno za Nemačku. Najčešći kriterijum bio je – kvalitet usluge.

Strah od "amerikanizacije"

Najžešća rasprava vodila se oko toga da li Nemačka ulazi u model gde napojnice služe kao nadoknada za niske plate, poput SAD.

- Nemojte uvoditi američku kulturu kod nas - upozoravao je jedan korisnik iz Berlina.

Drugi su tvrdili da su napojnice od 5 do 10 odsto oduvek nemački standard.

Konačna odluka

Autor objave kasnije je dodao: „Ostavili smo 100 evra. Živimo u Nemačkoj, ali ja mislim da poslodavci treba pošteno da plaćaju radnike, a ne da se oslanjaju na napojnice.“

Rasprava je tako ponovo otvorila staro pitanje: da li napojnica treba da bude nagrada za dobru uslugu – ili simptom lošeg sistema? Jedno je sigurno: kada pivo košta više od 6 evra, emocije brzo uzavre.